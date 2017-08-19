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（影音）陳惠婷冒雨登台 鼓鼓半夜掃貨孝母

2017/08/19 18:12

鼓鼓首度單飛站上SUMMER SONIC的舞台，開場載歌載舞炒熱氣氛。（台灣獨立音樂協會提供）
〔記者陽昕翰／東京報導〕鼓鼓、陳惠婷今天登上東京SUMMER SONIC開唱，鼓鼓自彈自唱橘子新樂園的日文歌曲《花》，迷倒一票櫻花妹，他開場載歌載舞唱跳《嗯哼》、《可以唷》，唱到一半更直接走下舞台，讓粉絲嗨翻。

陳惠婷獻唱新歌，並以流利日語向粉絲打招呼。（台灣獨立音樂協會提供）

陳惠婷暌違多時登上日本舞台，獻唱《深夜無人火星酒吧》、《純愛世代X》等多首新歌，她在演出時雖然下起了大雨，仍興奮喊：「謝謝大家，我是來自台灣的陳惠婷，希望可以跟大家，度過接下來的一切時間！」歌迷看來興致未減，

鼓鼓首度單飛站上SUMMER SONIC的舞台，開場載歌載舞炒熱氣氛。（台灣獨立音樂協會提供）
前晚前夜祭結束後，鼓鼓留在會場舉辦簽名會，談到這次到日本的時間短暫，僅能趁著大半夜，直奔藥妝店採買戰利品，他發狠買了台幣一萬多，「買了一大堆的痠痛貼布，加上媽媽、妹妹指定的藥妝。」不過卻沒買到最想要的全新四合一導入儀。

他預計明天回台灣，準備本月26日在香港九龍灣國際展貿中心的個人演唱會。陳惠婷冒著大雨開唱，粉絲準備雨具捧場。（台灣獨立音樂協會提供）

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