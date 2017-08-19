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首頁 > 婉君推

金鐘戲后過半百渴望戀愛 「我的心還沒死掉」

2017/08/19 17:52

王琄接受《台灣名人堂》專訪。（台視提供）〔記者吳志偉／台北報導〕擁有3座金鐘戲后的王琄，作品橫跨電視、電影、舞台劇，不過她卻透露自己兩度因為工作的關係差點沒見到父母親最後一面，在談到面對母親的突然離世，她表示：「當時心裡像有個洞怎麼都填不滿。」為此還特地去上「死亡學」的課，體悟珍惜當下的道理，她說：「我不會再覺得時間好多、做什麼都沒意思，反而覺得時間好少、做什麼都要珍惜。」，

王琄接受《台灣名人堂》專訪。（台視提供）王琄接受歐懿慧主持的台視《台灣名人堂》專訪時，坦言當年就讀國立藝術學院（現為台北藝術大學）時，並沒有這麼喜歡表演，她說：「要被看見、曝露自己這件事，對我來說是滿害怕的，很想把自己藏起來。」直到遇到學校某位老師逼著她去面對自己，她說：「表演對我來說不是一個光鮮亮麗的事情，而是需要思考的一條路，因為我希望的表演是能感動人心。」王琄接受歐懿慧主持的《台灣名人堂》專訪。（台視提供）

回憶最初在劇場表演時的微薄薪水，「半年大概兩萬多塊，平均下來還不到22K。」但靠著對表演的熱愛支撐自己。也曾去賣過國語日報以及到電腦公司、紡織工廠、電腦IC板等公司上班，她笑說：「但真的不適合！」已50多歲的她，常在電視劇中飾演媽媽角色，不過她微笑自信地說：「雖然沒有青春肉體、Q彈皮膚，但卻多了生命歷練，這件事挺美的，所以年過半百還是可以很棒的！」王琄接受歐懿慧主持的《台灣名人堂》專訪。（台視提供）王琄接受歐懿慧主持的《台灣名人堂》專訪。（台視提供）

雖然王琄曾有過一段婚姻，但對愛情仍有著想法與渴望，她說：「可是這不能勉強，因為越用力它就跑了！」也笑談曾和好友們一起到宮廟問過自己的愛情，當老師對著她說：「妳現在主要就是好好把戀愛學分修好。」讓她又驚又喜的說：「我眼淚都飆出來了，原來我的這顆心還在怦怦跳沒有死掉！」訪談內容於明（8/20）天晚間10點「台視新聞台」播出。

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