限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（影音）謝和弦兩度鞠躬道歉 吳宗憲回應了！

2017/08/19 17:50

吳宗憲接受謝和弦道歉。（記者陳逸寬攝）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕吳宗憲、謝和弦今天難得同場出席「2017高校畢業歌網路直播發布會」，5年前謝和弦在臉書指控吳宗憲拐年輕女生上床，雖然他事後猛道歉，但仍讓吳宗憲覺得沒誠意喊告，今天謝和弦受訪和上台突然兩度90度大鞠躬喊：「吳宗憲先生對不起！」兩次合計約11秒左右，吳宗憲稍早也在台上回應：「我今天的目的就是要來接受謝和弦的道歉。」

謝和弦向吳宗憲鞠躬道歉。（記者陳逸寬攝）

吳宗憲也正色說：「其實我一直都有關注他，很關心這個歌手，就覺得怎麼他會罵我，身為創作歌手不能傷害別人。」還開玩笑說：「和弦哥，小憲憲絕對不會讓你失望的，我接受你的道歉，謝謝和弦哥的指教。」並喊話邀謝和弦來參加《綜藝玩很大》，以及出席自己明年7月的演唱會，兩人的恩怨至此應該算是正式和解了。

吳宗憲事後受訪說，雖然道歉來的有點晚，且謝和弦當時寫得完全不是事實，但其實自己老早就原諒他了，「他很有勇氣，如果我是你（指謝和弦），我也會道歉。」又再開玩笑說：「我看到他有很多進步，但我是說刺青的部分，他現在只剩臉沒有了，不要再刺青了！」

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
名模驗孕驚見2條線 浴室呆坐1hr想不起何時啪啪啪 名模驗孕驚見2條線 浴室呆坐1hr想不起何時啪啪啪
2017/08/19 11:31
民視霸氣掛布條「台灣不是中華臺北」 正對世大運選手村屌爆 民視霸氣掛布條「台灣不是中華臺北」 正對世大運選手村屌爆
2017/08/19 11:58
快訊》謝和弦突道歉 鞠躬6秒「吳宗憲先生對不起」 快訊》謝和弦突道歉 鞠躬6秒「吳宗憲先生對不起」
2017/08/19 15:50
日部落客讚徐若瑄「都不會老」 鄉民笑歪：她是李毓芬 日部落客讚徐若瑄「都不會老」 鄉民笑歪：她是李毓芬
2017/08/19 09:43
黃子佼被孔劉的親民收服 喊話眾日韓星：沒他紅請比照同樣態度來台 黃子佼被孔劉的親民收服 喊話眾日韓星：沒他紅請比照同樣態度來台
2017/08/19 14:12
江宏傑出征世大運 福原愛撒嬌「懷念昨晚這一刻」 江宏傑出征世大運 福原愛撒嬌「懷念昨晚這一刻」
2017/08/19 12:09
好惡質！陳立宏已辭世 還遭詐騙集團冒名借錢 好惡質！陳立宏已辭世 還遭詐騙集團冒名借錢
2017/08/19 10:17
《終極戰士》男星演色情片出身 心臟衰竭病逝享壽76歲 《終極戰士》男星演色情片出身 心臟衰竭病逝享壽76歲
2017/08/19 09:06
《無間道》台灣推手告別式 凍齡女星致哀成焦點 《無間道》台灣推手告別式 凍齡女星致哀成焦點
2017/08/19 10:22
郭富城急返香港陪產 合腳嫩妻挺巨肚拍孕婦寫真 郭富城急返香港陪產 合腳嫩妻挺巨肚拍孕婦寫真
2017/08/19 15:03
鋒菲戀隱性威脅？ 張柏芝仍有一席之地… 鋒菲戀隱性威脅？ 張柏芝仍有一席之地…
2017/08/19 12:00
派蒂珍金斯簽肥約回鍋導《神力女超人2》 將成史上酬勞最高女導演 派蒂珍金斯簽肥約回鍋導《神力女超人2》 將成史上酬勞最高女導演
2017/08/19 11:09
（影音）「他」偷阿妹手機直播演唱會 萬人合唱《牽手》嗨翻港都 （影音）「他」偷阿妹手機直播演唱會 萬人合唱《牽手》嗨翻港都
2017/08/19 12:53
初代玉女偶像曬舊照 回眸甜笑秒殺粉絲 初代玉女偶像曬舊照 回眸甜笑秒殺粉絲
2017/08/19 10:54
爽到陳奕惹！魏蔓陶嫚曼水乳交融叫不停 爽到陳奕惹！魏蔓陶嫚曼水乳交融叫不停
2017/08/19 12:45
結怨22年！袁詠儀曬世紀合照 曝光惹毛成龍內幕 結怨22年！袁詠儀曬世紀合照 曝光惹毛成龍內幕
2017/08/19 14:03
太妍機場被推倒襲胸 手上瘀青曝光 太妍機場被推倒襲胸 手上瘀青曝光
2017/08/19 12:32
長子布魯克林要去紐約念大學了！維多利亞悲喜交雜哭哭 長子布魯克林要去紐約念大學了！維多利亞悲喜交雜哭哭
2017/08/19 12:29
停電大便沖不完 傅達仁憂世大運：真擔心柯P 停電大便沖不完 傅達仁憂世大運：真擔心柯P
2017/08/19 14:07
曝《偶像學校》泰籍學員暖舉 蔡瑞雪又被酸 曝《偶像學校》泰籍學員暖舉 蔡瑞雪又被酸
2017/08/19 13:08
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.