（影音）謝和弦兩度鞠躬道歉 吳宗憲回應了！

吳宗憲接受謝和弦道歉。（記者陳逸寬攝）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕吳宗憲、謝和弦今天難得同場出席「2017高校畢業歌網路直播發布會」，5年前謝和弦在臉書指控吳宗憲拐年輕女生上床，雖然他事後猛道歉，但仍讓吳宗憲覺得沒誠意喊告，今天謝和弦受訪和上台突然兩度90度大鞠躬喊：「吳宗憲先生對不起！」兩次合計約11秒左右，吳宗憲稍早也在台上回應：「我今天的目的就是要來接受謝和弦的道歉。」

謝和弦向吳宗憲鞠躬道歉。（記者陳逸寬攝）

吳宗憲也正色說：「其實我一直都有關注他，很關心這個歌手，就覺得怎麼他會罵我，身為創作歌手不能傷害別人。」還開玩笑說：「和弦哥，小憲憲絕對不會讓你失望的，我接受你的道歉，謝謝和弦哥的指教。」並喊話邀謝和弦來參加《綜藝玩很大》，以及出席自己明年7月的演唱會，兩人的恩怨至此應該算是正式和解了。

吳宗憲事後受訪說，雖然道歉來的有點晚，且謝和弦當時寫得完全不是事實，但其實自己老早就原諒他了，「他很有勇氣，如果我是你（指謝和弦），我也會道歉。」又再開玩笑說：「我看到他有很多進步，但我是說刺青的部分，他現在只剩臉沒有了，不要再刺青了！」