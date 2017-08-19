曾之喬遭經紀公司譙耍大牌 想到就崩潰痛哭

曾之喬接受《改變的起點》節目專訪。（中視提供）〔記者吳志偉／台北報導〕曾之喬主演的《稍息立正我愛你》播出後叫好叫座，不但收視持續飆高，網路瀏覽量更是大破400萬，她日前接受中視《改變的起點》節目專訪，談起14歲就出道勇闖演藝圈，歷經各種毒舌批評及演藝辛酸都不曾擊垮她，但卻在面臨事業轉捩點時，遭到當時像家人般一路呵護她的經紀公司質疑，一句句「妳覺得你很懂了嗎？」、「妳很大牌了嗎？」等批評重擊，令她超崩潰。

曾之喬接受《改變的起點》節目專訪。（中視提供）曾之喬當初被唱片公司包裝成甜美的美少女，並與劉品言以女子偶像團體「Sweety」出道，她從百分之百言聽計從到成年單飛解散後，原本天真以為終於有機會暢所欲言做自己，但當時卻遭到親如家人的經紀公司誤解成「小孩子不聽話」，直接對她說：「妳才出道三年，妳覺得妳很懂嗎？」、「妳覺得妳很大牌了嗎？」曾之喬激動地說：「聽到這些話，對我來講打擊很大，然後我非常的困惑，所以我不能表達意見嗎？最後那張唱片就是做到崩潰。」儘管演藝工作仍舊進行，但曾之喬形容當時對工作的嚮往跟拚勁已經完全失去，「這過程變得很憂鬱，我完全睡不著，然後開始食慾各方面問題，講到工作就哭、非常無助，就覺得說一切都失控了。」 曾之喬接受《改變的起點》節目專訪。（中視提供）

年少成名一度讓曾之喬深陷壓力跟低潮，但最後她在廣接多元角色的戲劇試煉中，找到屬於自己的特質與風格，更在2016年以《必娶女人》入圍金鐘獎最佳女配角，從少女偶像正式蛻變成戲劇女神。節目內容於本周日（8/20）中視新聞台晚間10點、中視晚間11點45分播出。

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