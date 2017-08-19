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（影音）謝和弦爆老婆甜蜜舉動 「想生像周湯豪的寶寶」

2017/08/19 17:17

謝和弦出席2017高校畢業歌網路直播發佈會。（記者陳逸寬攝）〔記者蔡琛儀／台北報導〕謝和弦今天出席「2017高校畢業歌網路直播發布會」演出，日前老婆Keanna生日，他透露自己送了一束花給她，因為知道老婆一直很喜歡花，但前一天謝和弦還故意惹老婆生氣，並和她冷戰，隔天再手刀衝去訂花，果然讓Keanna完全氣消。

謝和弦出席2017高校畢業歌網路直播發佈會。（記者陳逸寬攝）謝和弦爆其實老婆很愛吃醋，連他和自己妹妹拍照舉止親密都不行，但他也甜蜜誇老婆：「真的對我很好，從沒遇見對我這麼好的女人。」他舉例若老婆比他早起刷牙，就會在廁所幫他把牙膏擠好放著，或是幫他放好隱形眼鏡；吃東西時謝和弦沾到臉想拿衛生紙時，老婆動作也總比他快一步，先行拿好衛生紙遞給他，種種貼心小舉動成功抓住謝和弦的心。

謝和弦出席2017高校畢業歌網路直播發佈會。（記者陳逸寬攝）兩人去年結婚，謝和弦說想在明年執行做人計畫，並且想生獅子座寶寶，「生個像周湯豪一樣的獅子座，有才華又愛媽媽。」

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