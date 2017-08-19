（影音）夏于喬洩蜜同居ING 廚藝獲導演男友妙讚

夏于喬出席廚具活動。（記者趙世勳攝）

〔記者林俐瑄／台北報導〕夏于喬今代言日本小家電，跟導演男友林書宇戀情穩定，夏于喬說：「他覺得我是魔術師，家裡可能只有蛋跟調味料，我可以變出很好吃的麵。」話中透露兩人疑似同居ING，但她不急著結婚，「20幾歲的時候，會計畫什麼時候步入禮堂，但計畫趕不上變化，現在我的想法也變了，順順走、該來就來。」

雙方家長都沒給壓力，她雖然喜歡也希望有小孩，但不會特別為了生小孩而規劃結婚。她說「沒有一定要結婚，務實地過生活更重要」。跟男友也沒有討論結婚，算是兩人的禁忌話題。

她在記者會上秀廚藝，製作西瓜牛奶、雙色番茄法式吐司，事前沒試用過，一下子不知機器如何使用、一下子又裝錯瓶子，主持人黃子佼調侃：「妳再弄錯吧，我已經準備好接手代言人了！真的不行的話，就旁邊買現成的。」逗得現場爆笑，緩和氣氛。

夏于喬出席廚具活動。（記者趙世勳攝）

夏于喬主持《型男大主廚》9年，日前卸下主持棒，未料廚技瞬間衰退，代言廚房家電，卻不太會用，當眾糗翻。夏于喬擔心砸了廚娘招牌，放話「我的專長是台式料理，熱炒店的菜我全部都會做，趕快上個鍋子讓我翻鍋給大家看！」