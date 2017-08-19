快訊》謝和弦突道歉 鞠躬6秒「吳宗憲先生對不起」
2017/08/19 15:50
謝和弦向吳宗憲鞠躬道歉。（記者陳逸寬攝）〔記者蔡琛儀／台北報導〕謝和弦今天出席「2017高校畢業歌網路直播發布會」演出，在他之後表演的則是5年曾隔空對嗆的吳宗憲，今天謝和弦演出前受訪，近尾聲時突然拉開椅子站起來，語氣有些緊張的說：「剛好今天有攝影機，多年前我自己曾經傷害過一位前輩，嚴重損害過他的名譽，我想致上最深的歉意，吳宗憲先生對不起。」當著媒體的面道歉，深深鞠躬長達6秒，現場氣氛瞬間有些凝重。謝和弦向吳宗憲鞠躬道歉。（記者陳逸寬攝）
2012年謝和弦曾在臉書寫：「演藝圈的大哥們，特別是胡姓跟吳姓大哥，希望你們不要再用權威拐騙那些有夢想的女孩上床了。」讓吳宗憲大怒喊提告加重毀謗，雖事後謝和弦在臉書拼命道歉，但吳宗憲當時不領情，認為他道歉沒誠意，堅持不撤告，不過最後事情不了了之。謝和弦臺上再度向吳宗憲道歉，連主持人Kid（左）、寶兒（右）也一起跟著鞠躬。（記者陳逸寬攝）
謝和弦上台後，又再度對著台下觀眾表示：「我今天是來跟吳宗憲先生道歉的。」二度鞠躬5秒鐘，主持人KID安慰說：「憲哥很大器，很OK的，不會放在心上。」謝和弦則有些不好意思地說：「可是我不OK，我做了傷害別人的事情。」不斷深切表達歉意，不知稍晚吳宗憲是否願意原諒他。謝和弦臺上再度向吳宗憲道歉，連主持人Kid（左）、寶兒（右）也一起跟著鞠躬。（記者陳逸寬攝）
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