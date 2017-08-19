玖壹壹踩場唱不夠 八三夭笑虧：當這KTV？
2017/08/19 15:35
八三夭昨開唱歡慶生日趴。（滾石唱片提供）〔記者翁子涵／台北報導〕人氣夯團「八三夭」成軍10周年，昨舉辦「生日趴趴趴巡迴演唱會」，聚集上千粉絲在台下揮舞螢光棒，讓日前開刀捐肝、膽給爸爸的主唱阿璞忍不住感性說：「去年因為自己開刀，團員都沒有收入當了一段時間的『米蟲』，感謝團員一起度過難關，大家都很辛苦。」也感謝粉絲不離不棄。
八三夭和玖壹壹飆唱《打鐵》嗨翻全場。（滾石唱片提供）昨開唱請來「玖壹壹」擔任嘉賓，合體飆唱《打鐵》炒熱氣氛，雙方趁著8點31分在台上大合照，玖壹壹還「鬧場」看歌單想要再合唱，讓八三夭笑虧：「你們把這裡當『錢櫃』ＫＴＶ喔？」逗趣互動讓現場笑翻。
八三夭和玖壹壹在台上大合照。（滾石唱片提供）這次巡迴加碼變八場，門票也銷售一空，八三夭談及此事，笑問歌迷：「大家很厲害。是怎麼搶到票的？是因為你們平常就有（練習）『啪啪啪』嗎？」讓台下歌迷聽了超害羞，團員小橘唱到北方與太陽時，也直喊：「我覺得我快高潮了，因為唱這首歌要準備升Key。」後來更意外破音，糗度破表。
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