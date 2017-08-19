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繼晨翔爆SpeXial暗黑內幕 以綸也將退出

2017/08/19 16:15

以綸擁有高顏值常常帥倒一票粉絲。（翻攝自SpeXial-以綸臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕「SpeXial」團員上演出走潮？繼人氣王「晨翔」退出團體後，傳出另一位人氣很高的團員「以綸」也要離開，21歲的以綸小時候移民到加拿大生活，擁有高挑的身材以及高顏值，個性好相處又親民深受粉絲喜愛，如今卻爆出他也要離開男團「SpeXial」令人震驚。

以綸在節目上扮演吳亦凡，模仿相當到位。（翻攝自SpeXial-以綸臉書）據《蘋果日報》報導，先是晨翔因為公司帳目交代不清而鬧上法院，而官司還在審理中晨翔又重返工作崗位，被經紀公司反控違約，事情一波未平一波又起，今爆出以綸將要退出「SpeXial」，不過原因卻和晨翔不一樣，以綸先前就跟公司提出對事業另有規畫，但他和經紀公司的合約還有3年多，目前還在溝通當中談判過程也很平和，預估至少要付出300萬以上的違約金，而經紀公司對於此事也回應：「雙方對演藝工作的規劃想法不一樣，確實有討論到合約的問題。」相當於證實以綸將會離開「SpeXial」，後續新專輯也不會再有他。擁有高人氣的以綸爆出要退出「SpeXial」。（翻攝自SpeXial-以綸臉書）

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