王子約會前一天彩排走位 曾之喬虧：根本控制狂

曾之喬、邱勝翊主演的《稍息立正我愛你》，將進入情感的矛盾糾結。（中視提供）〔記者吳志偉／台北報導〕「喬喬」曾之喬、「王子」邱勝翊主演的中視週日偶像劇《稍息立正我愛你》，兩人將進入情感的矛盾糾結。聊到彼此年輕時是否也有過瘋狂或白癡的戀愛行徑？喬喬說自己曾因為「太拚」，而在男友甜言蜜語時呼呼大睡；王子則根本像「控制狂」，他在約會前一天會親臨現場，把所有動線先「走位」獨自彩排一遍，現在回想起來，兩人都覺得好笑。

曾之喬、邱勝翊主演的《稍息立正我愛你》，將進入情感的矛盾糾結。（中視提供）曾之喬14歲曾喜歡一個男生，當時已開始半工半讀的她，根本只剩下半夜跟早餐時間可以約會，她表示，當時跟對方還是每天清晨五點半約會，必須設鬧鐘，早起約在附近公園，而且只能一起去買早餐、散步之類，她回想：「我明明就是眼睛都要閉起來了，根本都要睡著！」好幾次男生對她說著甜言蜜語的同時，曾之喬早就累到不小心進入夢鄉，還會猛然驚醒說：「蛤？你說什麼？」 曾之喬透露自己曾因為「太拚」，早起約會打瞌睡。（中視提供） 王子自爆在年輕時，約會前一天必先自己「走位」彩排。（中視提供）

王子談到20幾歲、第一次要跟女友約會時，他會在前一天先將一模一樣的行程，自己去「演練彩排」一遍，熟悉所有路線、避免遲到，並且先找好停車位、甚至想去的地方都會先走一遍，曾之喬笑他「根本就是『一切都要在我掌握之中』！」還大笑問：「那麼那天要吃的菜，你會試菜嗎？」王子誇張到連停車位都先找好、大約要停在哪一格、走過去會花多久，都事先規劃好…根本像控制狂，回想小時候的戀愛行徑，王子都說自己實在是太瘋狂了。