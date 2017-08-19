（影音）直擊！黃明志激美女友現身 撞臉海倫清桃

黃明志（右）帶女友Sarah（左）一起出席2017高校畢業歌網路直播發佈會。（記者陳逸寬攝）〔記者蔡琛儀／台北報導〕黃明志今天出席「2017高校畢業歌網路直播發布會」，先前黃明志女友Sarah被週刊公開其身分是他的貼身化妝師，今天Sarah果然也被直擊低調現身陪著他到場，看來相當低調，安靜站在他身後，在黃明志受訪時也獨自一人到馬路邊等待，而黃明志護女友心切，連講5次「沒有」否認女友有來，還堅決表示週刊的照片，「是海倫清桃啦！」

黃明志出席2017高校畢業歌網路直播發佈會，女友Sarah（後）趁黃明志受訪時，悄悄從後方溜走。（記者陳逸寬攝）黃明志對於女友被說長相激似海倫清桃也笑說，很想見見海倫清桃本人一面，還特地上網搜尋海倫清桃的照片來看，滿意的說：「覺得她還蠻性感的。」女友有覺得開心嗎？「還好啦，女生感覺跟我們不太一樣，我們男生覺得性感就好。」甚至也萌生要找海倫清桃合作的念頭，「會蠻有趣的，因為這個題材（越南）沒做過，應該會是個蠻有想法的東西。」而他近日正忙著準備新專輯，希望能在今年推出。黃明志過去也一直飽受胃疾所苦，從91公斤掉到61公斤，粉絲都直呼他變太瘦，他說目前已經好很多，可以正常吃一點東西，體重也回復了2公斤。

黃明志出席2017高校畢業歌網路直播發佈會，黃明志女友Sarah在一旁滑手機。 （記者陳逸寬攝）今天黃明志開場飆唱《敵友》，以及去年造成極大爭議的《Oh My God》，讓現場全都嗨翻，回憶起學生時期的往事，他笑說，學生時期曾寫一首歌《One Night Stand》描述一夜情，還貼在教室後面，結果被訓導主任發現叫他撕掉，黃明志反問：「幹嘛要撕掉？」主任則回：「怎麼會叫人家站一整夜呢？」他也提到以前一起玩團的成員，一個後來當中醫師、一個改行設計、另一個則半身中風，但現在幫黃明志做混音，只剩他仍在玩音樂。 海倫清桃。（翻攝自臉書）