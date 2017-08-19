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首頁 > 婉君推

曾之喬清晨約會男友 王子拍拖先彩排

2017/08/19 14:59

曾之喬少女時期早起約會，卻當場累到打瞌睡。（中視提供）〔記者林俐瑄／台北報導〕「喬喬」曾之喬、「王子」邱勝翊主演《稍息立正我愛你》，本週劇情進入情感糾結，聊到青春期瘋狂或白癡的戀愛行徑，喬喬曾在男友甜言蜜語時呼呼大睡，王子則像「控制狂」，他在約會前一天會親臨現場把所有動線先「走位」獨自彩排一遍。

喬喬14歲已開始半工半讀，當時只剩下半夜跟早餐時間可以約會，跟心儀男生每天清晨5點半約會，為此設鬧鐘、早起、約在附近公園，一起去買早餐、散步。「我明明就是眼睛都要閉起來了、根本都要睡著！」「度估」還真的被男生還抓包。

王子約會前一天必先自己「走位」彩排。（中視提供）王子跟女友約會時，前一天會先走過一模一樣的行程，實地「演練彩排」一遍、熟悉路線、避免遲到，還會先找好停車位。喬喬笑他是控制狂「根本就是『一切都要在我掌握之中』！」王子也說自己「實在是太瘋狂了」！

本週《稍息》劇情又有新進展，少曦（喬喬飾演）因成績突飛猛進，得與力正（王子飾演）電影約會的「入場券」，她滿心期待最後卻在電影院裡哭得唏哩嘩啦，現場又冒出王晉禮（以綸飾），劇情另有精彩展開。

《稍息立正我愛你》中視每週日晚間10點，東森戲劇台每週日晚間8點播出。王晉禮（以綸飾）被鍾少曦（曾之喬飾）吸引。（中視提供）

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