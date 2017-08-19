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首頁 > 婉君推

郭富城急返香港陪產 合腳嫩妻挺巨肚拍孕婦寫真

2017/08/19 15:03

郭富城（左）4月低調迎娶合腳小模方媛（右）。（資料照，香港成報提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕51歲港星郭富城4月低調終結單身，迎娶相差22歲的合腳小模方媛，從婚前至今女方屢傳懷「城種」，但雙方皆未正面承認。方媛近日被拍到挺巨肚現身攝影棚疑拍孕婦寫真，即將臨盆的她，上圍明顯變豐滿，但四肢仍相當纖細，絲毫沒水腫困擾，好身材令人羨慕。

方媛挺巨肚現身攝影工作室，疑拍攝孕婦寫真。（翻攝自東方新地）《東方新地》報導，郭富城近期忙於電影宣傳，一有空閒時間，便立即回港陪妻子，方媛近日悄悄從上海回香港待產，14日下午戴著草帽、身穿白色寬鬆裙裝，從「城堡」搭車至某工業大廈，下車時手上僅拎了一只LV包包，其餘粗重物品皆由助理扛，兩人走進攝影工作室，疑拍攝孕婦寫真。

方媛巨肚現形。（翻攝自東方新地）方媛晚間頂著大濃妝至銅鑼灣覓食，她在多間餐廳前徘迴，似乎拿不定主意，最後走進日式燒烤店，結束用餐在門口等車時，媒體向前詢問，是否會在香港生寶寶？她十分慌張，不斷躲在助理後方，問到幫女兒想好名字沒，雖未回應，但臉上露出一抹微笑，隨即搭車離去。

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