韓女團中國成員驚爆實際收入0元 赴韓6年全靠「熱情」撐下去
南韓女團「FIESTAR」的中國成員曹璐，是唯一的中國籍成員，最近在節目中大爆實際收入是0元。（翻攝自曹璐微博）〔記者陳昱均／綜合報導〕出道5年的南韓女團「FIESTAR」，其中成員曹璐是唯一的中國籍成員，自己本身也在赴韓前，就於2005年在中國出道，並發行了個人首張中文專輯《貓咪》，雖然終於實現了小時候一直想當藝人的夢想，但是這條路也仍走得十分艱辛，最近她在節目上就吐露現在的實際收入是「0元」，認為光成為藝人根本還是很難過活，開始想發展副業，震驚所有人。
曹璐過去就曾在中國出道過，後來才赴韓發展，成為「FIESTAR」成員。（翻攝自THE FACT）在昨天（18日）播出的SBS綜藝節目《白鍾元的快餐車》（前譯：白鍾元的三大天王）當中，就披露了平時就很擅長烹飪的曹璐，準備挑戰賣煎餅、創業做生意的內容，至於會想自行出來創業的契機，曹璐就表示：「一切都是為了要活下去啊！」並稱若不當藝人的話，自己就連最簡單的打字都不太會，根本沒有可能像普通人那樣去一般公司上班；再加上目前曹璐與所屬社「LOEN娛樂」合約也將在明年就到期，她才不得不提早考慮下一步，決定要挑戰創業做生意。
曹璐原本廚藝就相當好，是團中的伙食擔當。（翻攝自KAKAO TV）而到了南韓發展後，是否真的有成功賺到錢呢？曹璐則大爆：「現在的實際收入是0元，6年來都只靠『熱情』在活」，透露去年一整年雖然也是蠻忙的，但自己也知道這樣忙碌的情況也只是暫時的，「如果沒有行程可以跑的話，我就會餓死了」，更形容：「這對我來說並不只是生活，而是生存的問題」，因此單純為了想要賺錢餬口、有辦法生存下去，才會考慮在藝人這個看似光鮮亮麗的職業光環外，鼓起勇氣去另找生路做生意。
曹璐自爆現在收入是0元，6年來全靠「熱情」撐下去。（翻攝自SBS）不過，由於曹璐上月26日才在SBS另一檔綜藝節目《英才發掘團》中，才分享了17歲時就曾在北京存錢買下2棟公寓，現在房價還大概漲了10倍以上的故事，因此有網友在聽聞她這次於節目中這番「當藝人活不下去」的說法後，相當不以為然，認為她根本不可能沒錢拿還硬要留在南韓打拚，那樣的話早就回中國去了，甚至酸：「節目中都說了有公寓，沒現金是可能的嗎？」引發十分兩極的討論。曹璐先前在節目中才說過自己過去曾在北京買下2棟公寓，房價現在還翻漲了10倍左右。（翻攝自bnt）