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五月天怪獸做這件事 《痴》粉爭相模仿

2017/08/19 14:08

五月天怪獸（左）在《痴情男子漢》裡手掌上寫「愛」被粉絲模仿。（鐵人文創提供）〔記者許世穎／台北報導〕電影《痴情男子漢》昨天正式上映後，引起廣大學生族群討論，光是IG上就超過2000則的推薦好評文，更有「痴粉」手寫片中經典對白表達對電影的喜愛。 其中，電影中女主角韓笙笙以及客串演出的五月天怪獸在手掌上寫「愛」字，也讓粉絲爭相模仿。

粉絲模仿五月天怪獸（左）在掌上寫「愛」。（翻攝IG）該片除了勇敢追愛、守護所愛的「痴情」引起共鳴，不少穿插的笑點及笑哏也獲大推，尤其片中穿插不少音樂哏也打中粉絲的心。前晚首映會結束後，監製許效舜更感動到淚灑戲院，他哽咽感謝出品人陳偉昌：「我的好兄弟、好哥們陳偉昌從國外回到台灣後，想要為台灣電影做些事，他想拍出觀眾看得懂、會笑會感動的電影，他花了很多心血，也找來最好的製作團隊包括導演連奕琦，一起完成。走到今天上映，我由衷敬佩他！」

《痴情男子漢》全台上映中，今明兩天主要演員蔡凡熙、韓笙笙、鄭暐達、林哲熹將跑遍台北台中各大影城與痴粉會面，讓全台觀眾感受痴情的後勁。監製許效舜淚灑戲院，右為電影出品人、他的好友陳偉昌。（鐵人文創提供）

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