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首頁 > 婉君推

（影音）影后男友入戲深 爆粗「X死你這個騷貨」

2017/08/19 13:46

吉翁卡列（左）睽違14年，再和影后女友瑪莉詠柯蒂亞（右）合作《搖滾救明星》。（翻攝IMDB）〔記者許世穎／綜合報導〕由法國影壇才子吉翁卡列最新自導自演的作品《搖滾救明星》，再度和影后女友瑪莉詠柯蒂亞合作，這也是兩人繼14年前定情作《敢愛就來》後再度攜手，只是兩人這次在片中演的是「自己」，該片以偽紀錄片形式踢爆法國影壇八卦，吉翁在片中疑「入戲太深」，當場爆粗說要「X死」瑪莉詠。

吉翁卡列（右）和瑪莉詠柯蒂亞（左）在《搖滾救明星》把私生活搬上大螢幕。（翻攝IMDB）電影描述43歲的吉翁卡列曾是法國首席性感小生、意氣風發的影壇才子，人生看來一帆風順，生活有影后女友瑪莉詠相伴、兩人養育一個可愛的兒子。直到一次在拍攝現場被年輕美眉演員殘酷揭露不願面對的真相：「自己再也不是排行榜上的最性感男星了」。

吉翁將兩人相私底下共同生活的情況搬上大螢幕，真槍實彈演出滿足大眾對明星私生活的偷窺慾。身兼導演的他嘲諷自己毫不手軟，特地安排劇情虧自己每天準時回家太宅不性感，睡覺偷放屁，女性都不會對他有性幻想。他和女友瑪莉詠在片中都有驚人突破演出，絕對笑翻觀眾。《搖滾救明星》9月1日在台上映。

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