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首頁 > 婉君推

曝《偶像學校》泰籍學員暖舉 蔡瑞雪又被酸

2017/08/19 13:08

蔡瑞雪（左）昨更新IG貼文。（翻攝自蔡瑞雪IG）〔記者翁子涵／台北報導〕「北一女神」蔡瑞雪赴南韓參加《偶像學校》選秀，最後慘遭節目淘汰出局，日前被韓媒爆她要轉「普通班」受訓，但不會說韓文的她，似乎心意已決，昨在IG向當時很照顧她的2位學員喊話：「期待他們快來台灣旅遊！ 」疑間接證實放棄訓練計畫返台的傳聞。

蔡瑞雪日前被韓媒爆將放棄訓練計畫返台。（資料照，記者胡舜翔攝）蔡瑞雪昨在IG曬出和泰國籍學員Natty的合照，寫道：「Natty跟我說，我們是外國人，我很能體會你現在的感受，無法對話，聽不懂，心裏很鬱悶害怕的感覺。」蔡瑞雪透露當時Natty看到她語言有障礙，就主動說可以教她韓文，「當下真的很感動。年紀比我小的Natty承受了更多的壓力，希望大家可以多多支持她」，最後也特別感謝隊長趙瑛朱及新加坡的Tasha當時的照顧。

貼文一出也引來兩極反應，有鐵粉為蔡瑞雪加油打氣，也有人立馬抓緊機會酸她「可是妳英文似乎不好，她要怎麼教妳啊」、「根本在消費別人」，北一女畢業的她，不僅韓文GG，連英文能力都讓網友看不下去。

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