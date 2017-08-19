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首頁 > 婉君推

印尼遭襲胸心有餘悸 太妍雙手護胸返韓

2017/08/19 13:41

太妍今早已安全返回南韓。（翻攝自全球經濟新聞）〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓夯團少女時代主唱太妍，前天赴印尼參加亞運會活動，未料一抵達雅加達機場，就因接機粉絲暴動，慘遭襲胸、摸臀。昨晚結束表演後，她和隊友孝淵隨機搭機返韓，而太妍似乎也因襲胸事件產生陰影，在機場時不時以雙手護胸，讓粉絲看了十分心疼。

太妍似乎因為前天在機場遭襲胸留下陰影，在機場時以雙手護胸。（翻攝自IG）昨晚太妍登上亞運會表演舞台，左手手腕被發現瘀青，疑似是因前天機場混亂受傷，而東家SM娛樂也因太妍機場遇襲事件，遭到歌迷砲轟，於昨天發聲明表示未來將強化保安人力，維護藝人安全。

太妍昨在IG拍影片向歌迷報平安。（翻攝自Naver）昨晚太妍結束演出後，為了讓擔心她的粉絲安心，特地在IG拍影片向歌迷報平安，並安慰粉絲這次的事件是公司的錯誤，希望歌迷們不要太過自責，並強調自己已經沒事了，感謝粉絲們在演出時拿著粉紅色的螢光棒為她應援。此外，太妍今早在數名保全的護送下，已安全返回南韓。太妍昨晚表演時，被發現左手手腕有瘀青。（翻攝自臉書）

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