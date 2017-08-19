限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

爽到陳奕惹！魏蔓陶嫚曼水乳交融叫不停

2017/08/19 12:45

《噗通噗通我愛你》魏蔓（右）與陶嫚曼（左）落水，陳奕（中）上演英雄救美。（三立提供）〔記者林俐瑄／台北報導〕陳奕與魏蔓主演台視、三立《噗通噗通我愛你》，本週上演一場落水戲，魏蔓與陶嫚曼落水狂叫，陳奕英雄救美。陶嫚曼知道自己泳技最差，雖然池水不深，但她還是裝可憐先拜託陳奕說：「如果我滑倒你還是要先救我，因為我真的不大會游泳。」

魏蔓與陶嫚曼落水後模樣狼狽，連瀏海都塌了，她們笑說，幸好有擦防水化妝品，而且眼睫毛沒有掉，妝也都還好好的，陳奕還開玩笑說：「水戲就別要求妝髮了，訣竅就是別讓瀏海變成海帶就好！」

這場戲在36度高溫下拍攝，但演員在落水那一刻卻嘶吼狂叫，原來水池的水來自山泉溪水，魏蔓猜大概水溫只有5度，一下水就發出慘叫聲，冷到狂打打哆嗦，鏡頭一移開就開始全身抖抖抖，腳都快抽筋。

由於在水中因拍攝泡許久，陳奕說自己都快失溫了，而且唇也變紫，他為了不負眾望，在開拍前現學游泳，陳奕說：「我最擅長的是蛙式，但在現場拍攝時導演要求自由式，所以我秒學了一下，只好現學現賣，導演一cut，他大笑說從沒看過3秒自由式加3秒蛙式的泳姿，連我都好奇怎會練出了新泳姿，上自由下身蛙式的絕技。」

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
名模驗孕驚見2條線 浴室呆坐1hr想不起何時啪啪啪 名模驗孕驚見2條線 浴室呆坐1hr想不起何時啪啪啪
2017/08/19 11:31
隋棠「買菜買到上飛機」 只花4小時帶尪衝日本約會 隋棠「買菜買到上飛機」 只花4小時帶尪衝日本約會
2017/08/19 07:42
改走清純可愛風 「最性感小學生」18歲了長這樣 改走清純可愛風 「最性感小學生」18歲了長這樣
2017/08/19 07:25
賈靜雯甜曝修杰楷暱稱 鄭元暢被閃哀嚎「真的很想專心」 賈靜雯甜曝修杰楷暱稱 鄭元暢被閃哀嚎「真的很想專心」
2017/08/19 07:27
百名藝人送別導演陳俊任 百名藝人送別導演陳俊任
2017/08/19 06:00
日部落客讚徐若瑄「都不會老」 鄉民笑歪：她是李毓芬 日部落客讚徐若瑄「都不會老」 鄉民笑歪：她是李毓芬
2017/08/19 09:43
民視霸氣掛布條「台灣不是中華臺北」 正對世大運選手村屌爆 民視霸氣掛布條「台灣不是中華臺北」 正對世大運選手村屌爆
2017/08/19 11:58
女星發福被誤會有孕 閨密道喜超尷尬 女星發福被誤會有孕 閨密道喜超尷尬
2017/08/19 07:56
偷拍林依晨仙氣側臉 男星從此迷上攝影 偷拍林依晨仙氣側臉 男星從此迷上攝影
2017/08/19 07:21
好惡質！陳立宏已辭世 還遭詐騙集團冒名借錢 好惡質！陳立宏已辭世 還遭詐騙集團冒名借錢
2017/08/19 10:17
無良星老闆！酒後起色心性侵16歲少女遭逮 無良星老闆！酒後起色心性侵16歲少女遭逮
2017/08/19 07:13
《終極戰士》男星演色情片出身 心臟衰竭病逝享壽76歲 《終極戰士》男星演色情片出身 心臟衰竭病逝享壽76歲
2017/08/19 09:06
阿湯哥下海走私軍火毒品 大發橫財被盯上 阿湯哥下海走私軍火毒品 大發橫財被盯上
2017/08/19 07:33
《無間道》台灣推手告別式 凍齡女星致哀成焦點 《無間道》台灣推手告別式 凍齡女星致哀成焦點
2017/08/19 10:22
江宏傑出征世大運 福原愛撒嬌「懷念昨晚這一刻」 江宏傑出征世大運 福原愛撒嬌「懷念昨晚這一刻」
2017/08/19 12:09
太妍遭襲胸摸臀 印尼機場驚魂崩潰大哭 太妍遭襲胸摸臀 印尼機場驚魂崩潰大哭
2017/08/19 06:00
鋒菲戀隱性威脅？ 張柏芝仍有一席之地… 鋒菲戀隱性威脅？ 張柏芝仍有一席之地…
2017/08/19 12:00
天氣女孩主動搭訕日本男 古屋驚魂見美食全消 天氣女孩主動搭訕日本男 古屋驚魂見美食全消
2017/08/19 07:19
初代玉女偶像曬舊照 回眸甜笑秒殺粉絲 初代玉女偶像曬舊照 回眸甜笑秒殺粉絲
2017/08/19 10:54
派蒂珍金斯簽肥約回鍋導《神力女超人2》 將成史上酬勞最高女導演 派蒂珍金斯簽肥約回鍋導《神力女超人2》 將成史上酬勞最高女導演
2017/08/19 11:09
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.