爽到陳奕惹！魏蔓陶嫚曼水乳交融叫不停

《噗通噗通我愛你》魏蔓（右）與陶嫚曼（左）落水，陳奕（中）上演英雄救美。（三立提供）〔記者林俐瑄／台北報導〕陳奕與魏蔓主演台視、三立《噗通噗通我愛你》，本週上演一場落水戲，魏蔓與陶嫚曼落水狂叫，陳奕英雄救美。陶嫚曼知道自己泳技最差，雖然池水不深，但她還是裝可憐先拜託陳奕說：「如果我滑倒你還是要先救我，因為我真的不大會游泳。」

魏蔓與陶嫚曼落水後模樣狼狽，連瀏海都塌了，她們笑說，幸好有擦防水化妝品，而且眼睫毛沒有掉，妝也都還好好的，陳奕還開玩笑說：「水戲就別要求妝髮了，訣竅就是別讓瀏海變成海帶就好！」

這場戲在36度高溫下拍攝，但演員在落水那一刻卻嘶吼狂叫，原來水池的水來自山泉溪水，魏蔓猜大概水溫只有5度，一下水就發出慘叫聲，冷到狂打打哆嗦，鏡頭一移開就開始全身抖抖抖，腳都快抽筋。

由於在水中因拍攝泡許久，陳奕說自己都快失溫了，而且唇也變紫，他為了不負眾望，在開拍前現學游泳，陳奕說：「我最擅長的是蛙式，但在現場拍攝時導演要求自由式，所以我秒學了一下，只好現學現賣，導演一cut，他大笑說從沒看過3秒自由式加3秒蛙式的泳姿，連我都好奇怎會練出了新泳姿，上自由下身蛙式的絕技。」