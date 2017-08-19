（影音）「他」偷阿妹手機直播演唱會 萬人合唱《牽手》嗨翻港都
2017/08/19 12:53
「Boxing」大膽偷拿張惠妹手機開直播。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕「阿妹」張惠妹《烏托邦2.0慶典》巡演，昨（18日）在高雄巨蛋舉行第3場，除了找來田馥甄當嘉賓，還罕見在臉書開起直播，讓無法前來的粉絲感受現場氣氛，萬人同步對鏡頭揮手擺動，畫面十分壯觀。
張惠妹罕見在臉書開起直播。（翻攝自臉書）樂團「Boxing」上台前不顧生命安危，大膽偷拿張惠妹手機開直播，興奮地與粉絲分享後台樣貌及辛苦的工作人員，「怪物新人」安那也一同入鏡。Boxing與安那上台後，張惠妹才驚覺，自己的手機正在直播，鮮少開直播與粉絲互動的她，意外露出驚訝神情，直呼「真的有人欸！」直率反應，讓全場笑翻。
張惠妹邀1.5萬觀眾對鏡頭揮手。（翻攝自臉書）張惠妹罕見在臉書開起直播。（翻攝自臉書）張惠妹一連獻唱夯曲《牽手》、《一想到你呀》，她邀請現場1.5萬名觀眾隨著節拍揮手，讓正在觀看直播的粉絲留言大讚「在家都想跳起來了」、「我在螢幕前跟著揮」、「台上的視角好震撼」、「原來這就是妹神視角！」
相關影片：（影片擷取自張惠妹 A-mei/A-mit臉書，如遭移除敬請見諒！）
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