限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

江宏傑出征世大運 福原愛撒嬌「懷念昨晚這一刻」

2017/08/19 12:09

江宏傑（左）和愛妻福原愛（右）感情超甜蜜。（翻攝自微博）〔記者羅子欣／綜合報導〕世大運即將展開，桌球好手江宏傑將代表台灣參賽，6月才公布愛妻福原愛懷孕的喜訊，在迎接第一個愛情結晶之前，希望能先在比賽中獲得好成績，夫妻倆都盼望能夠雙喜臨門。老公出征世大運，福原愛也不忘為他加油打氣，還順便放一下閃。

江宏傑將出征世大運，夫妻倆近日到鼎泰豐約會慶祝。（翻攝自微博）福原愛中文能力頗佳，常用中、日文發文分享婚後點滴，雖目前因懷孕暫停練習桌球，但仍相當關心國際賽事，最近因慶祝老公代表台灣出征世大運，夫妻倆到鼎泰豐約會吃晚餐，隔天江宏傑到選手村準備比賽，不得已將孕妻暫時留在家中，福原愛便又PO文表達對老公的思念，曬出自己在家煮的水煮青菜和麵，標註老公直喊：「好懷念昨天的這個一刻，昨天這個一刻我們在吃鼎泰豐，今天這個一刻我自己吃鼎泰愛，怎麼差這麼多。」

江宏傑將代表台灣出征世大運。（翻攝自臉書）看得出福原愛一個人在家的寂寞心情，一日不見如隔三秋，顯見夫妻倆感情真的非常好，網友看了也忍不住笑說：「吃個飯也要放閃，饒了我們吧！」江宏傑到選手村準備比賽，一個人在家的福原愛忍不住PO照喊思念老公。（翻攝自微博）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
隋棠「買菜買到上飛機」 只花4小時帶尪衝日本約會 隋棠「買菜買到上飛機」 只花4小時帶尪衝日本約會
2017/08/19 07:42
名模驗孕驚見2條線 浴室呆坐1hr想不起何時啪啪啪 名模驗孕驚見2條線 浴室呆坐1hr想不起何時啪啪啪
2017/08/19 11:31
改走清純可愛風 「最性感小學生」18歲了長這樣 改走清純可愛風 「最性感小學生」18歲了長這樣
2017/08/19 07:25
賈靜雯甜曝修杰楷暱稱 鄭元暢被閃哀嚎「真的很想專心」 賈靜雯甜曝修杰楷暱稱 鄭元暢被閃哀嚎「真的很想專心」
2017/08/19 07:27
日部落客讚徐若瑄「都不會老」 鄉民笑歪：她是李毓芬 日部落客讚徐若瑄「都不會老」 鄉民笑歪：她是李毓芬
2017/08/19 09:43
百名藝人送別導演陳俊任 百名藝人送別導演陳俊任
2017/08/19 06:00
女星發福被誤會有孕 閨密道喜超尷尬 女星發福被誤會有孕 閨密道喜超尷尬
2017/08/19 07:56
偷拍林依晨仙氣側臉 男星從此迷上攝影 偷拍林依晨仙氣側臉 男星從此迷上攝影
2017/08/19 07:21
阿湯哥下海走私軍火毒品 大發橫財被盯上 阿湯哥下海走私軍火毒品 大發橫財被盯上
2017/08/19 07:33
無良星老闆！酒後起色心性侵16歲少女遭逮 無良星老闆！酒後起色心性侵16歲少女遭逮
2017/08/19 07:13
好惡質！陳立宏已辭世 還遭詐騙集團冒名借錢 好惡質！陳立宏已辭世 還遭詐騙集團冒名借錢
2017/08/19 10:17
《終極戰士》男星演色情片出身 心臟衰竭病逝享壽76歲 《終極戰士》男星演色情片出身 心臟衰竭病逝享壽76歲
2017/08/19 09:06
《無間道》台灣推手告別式 凍齡女星致哀成焦點 《無間道》台灣推手告別式 凍齡女星致哀成焦點
2017/08/19 10:22
太妍遭襲胸摸臀 印尼機場驚魂崩潰大哭 太妍遭襲胸摸臀 印尼機場驚魂崩潰大哭
2017/08/19 06:00
天氣女孩主動搭訕日本男 古屋驚魂見美食全消 天氣女孩主動搭訕日本男 古屋驚魂見美食全消
2017/08/19 07:19
民視爆氣掛布條「台灣不是中華臺北」 正對世大運選手村屌爆 民視爆氣掛布條「台灣不是中華臺北」 正對世大運選手村屌爆
2017/08/19 11:58
初代玉女偶像曬舊照 回眸甜笑秒殺粉絲 初代玉女偶像曬舊照 回眸甜笑秒殺粉絲
2017/08/19 10:54
法國小勞勃道尼高速公路遇煞車失靈 出動直升機驚險攔車 法國小勞勃道尼高速公路遇煞車失靈 出動直升機驚險攔車
2017/08/19 07:15
藍心湄淋巴長腫瘤 過來人阿龐這樣說 藍心湄淋巴長腫瘤 過來人阿龐這樣說
2017/08/19 06:00
江宏傑出征世大運 福原愛撒嬌「懷念昨晚這一刻」 江宏傑出征世大運 福原愛撒嬌「懷念昨晚這一刻」
2017/08/19 12:09
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.