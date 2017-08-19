江宏傑出征世大運 福原愛撒嬌「懷念昨晚這一刻」
2017/08/19 12:09
江宏傑（左）和愛妻福原愛（右）感情超甜蜜。（翻攝自微博）〔記者羅子欣／綜合報導〕世大運即將展開，桌球好手江宏傑將代表台灣參賽，6月才公布愛妻福原愛懷孕的喜訊，在迎接第一個愛情結晶之前，希望能先在比賽中獲得好成績，夫妻倆都盼望能夠雙喜臨門。老公出征世大運，福原愛也不忘為他加油打氣，還順便放一下閃。
江宏傑將出征世大運，夫妻倆近日到鼎泰豐約會慶祝。（翻攝自微博）福原愛中文能力頗佳，常用中、日文發文分享婚後點滴，雖目前因懷孕暫停練習桌球，但仍相當關心國際賽事，最近因慶祝老公代表台灣出征世大運，夫妻倆到鼎泰豐約會吃晚餐，隔天江宏傑到選手村準備比賽，不得已將孕妻暫時留在家中，福原愛便又PO文表達對老公的思念，曬出自己在家煮的水煮青菜和麵，標註老公直喊：「好懷念昨天的這個一刻，昨天這個一刻我們在吃鼎泰豐，今天這個一刻我自己吃鼎泰愛，怎麼差這麼多。」
江宏傑將代表台灣出征世大運。（翻攝自臉書）看得出福原愛一個人在家的寂寞心情，一日不見如隔三秋，顯見夫妻倆感情真的非常好，網友看了也忍不住笑說：「吃個飯也要放閃，饒了我們吧！」江宏傑到選手村準備比賽，一個人在家的福原愛忍不住PO照喊思念老公。（翻攝自微博）
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