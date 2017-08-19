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長子布魯克林要去紐約念大學了！維多利亞悲喜交雜哭哭

2017/08/19 12:29

長子布魯克林（左）即將到紐約念大學，讓維多利亞（右）也忍不住哭了。（翻攝自維多利亞Instagram）〔記者陳昱均／綜合報導〕貝克漢家中的長子布魯克林，已於今年3月份正式滿18歲、成為一名成年人，而已經在6月底考完「A-Level」大考的他，也已經決定要深入鑽研自己的攝影興趣，準備在9月份離開摯愛的家人，到紐約去攻讀攝影相關科系，為的就是希望之後有機會能夠進入相關行業中，把興趣變成自己的專業。雖然這是好事一樁，但是對於父母來說難免心情會感到有些複雜，一方面很開心能看到子女去追尋自己的夢想，另一方面又不捨孩子要離開自己的羽翼離家闖蕩，即使是平常看起來不苟言笑、酷酷的「辣妹」維多利亞也一樣，在準備送寶貝兒子去念大學時，也忍不住感性落淚了。

貝克漢夫妻倆都很以長子布魯克林（中）的攝影長才為榮。（翻攝自布魯克林Instagram）維多利亞今天在自己的Instagram上PO出一張與長子親密同坐在一張椅子上的照片，可以明顯看出她臉上似乎有哭過的淚痕，她寫道：「我們真的很為你感到驕傲，布魯克林，在A-Level大考上取得了優秀的成績，並準備要去念大學，我們真的非常愛你，也會很想念你。」她也透過標籤坦承「是的我在哭」、「感性時刻」，完全可以看出一個母親不捨孩子卻又相當替他感到驕傲的悲喜交雜複雜情緒。不過，先前才推出了個人首本攝影集《What I See》的布魯克林，現在攝影功力已經備受肯定，相信受訪時曾說過：「這就是我想做的事」的他，必定不會辜負家人期望，好好在紐約學習發展。熱愛攝影的布魯克林，不久前才發表了一本個人攝影集。（翻攝自布魯克林Instagram）

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