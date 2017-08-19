《終極戰士》男星演色情片出身 心臟衰竭病逝享壽76歲

曾在1987年的《終極戰士》中飾演「比利索爾」一角的男星索尼蘭德漢姆，日前不幸因心臟衰竭病逝，享壽76歲。（翻攝自Cine PREMIERE）〔記者陳昱均／綜合報導〕由阿諾史瓦辛格主演的科幻驚悚動作片《終極戰士》（Predator），在1987年上映後獲得了成功的票房成績，之後更相繼推出續集電影、漫畫和電玩遊戲等衍生作品。而在當中飾演擁有印地安人血統、擅長用刀與追蹤的角色「比利索爾」（Billy Sole）的索尼蘭德漢姆（Sonny Landham），雖然一直在影壇活躍到90年代後期，但2016年時遭遇一場嚴重車禍，不僅痛失雙腿，還一度流離失所、無家可歸，現在又傳出在美國當地時間17日時，他因為充血性心臟衰竭，而不幸病逝於肯塔基州的萊辛頓，享壽76歲。

索尼蘭德漢姆（右圖下）當年曾與阿諾史瓦辛格（右圖上）一起演出，但晚年則顯得有些晚景淒涼。（翻攝自The Terminator Fans）擁有部份美洲原住民撒未諾族與切羅基族血統的索尼蘭德漢姆，演員生涯起初其實是靠演出色情片起家的，不過自從在1979年演出《殺神輓歌》（The Warriors）後，就正式踏入好萊塢，在不少80年代的動作片中扮演硬漢類型的角色，一直活越到90年代後期，才漸漸淡出影壇。

演色情片出身的索尼蘭德漢姆（最右），是在1979年的《殺神輓歌》中扮演警察角色後，才正式踏入好萊塢。（翻攝自Dietplanreviews）一生擁有5段婚姻、4名子女的索尼蘭德漢姆，過去還曾因涉嫌威脅妻子、撥打猥褻電話給她而被定罪，蹲過3年苦牢。而出獄後的他，因為看到當年一起演出《終極戰士》的阿諾史瓦辛格與傑西溫圖拉2人，各自成功當選加州和明尼蘇達州州長，也決定仿效他們，開始積極投入政治活動當中，在2003年曾投入肯塔基州州長的共和黨黨內初選，不過最終失敗；不願放棄的他，曾在2004年時擔任肯塔基州參議員，也在2008年被自由意志黨提名，要爭取一席代表肯塔基州的美國參議院席位，但是才短短3天後，就被同黨黨員們認為他的發言與理念與黨內不同，一致決定回收對他的提名，一生可說過得十分精彩。 淡出影壇後的索尼蘭德漢姆，積極投入政治活動當中。（翻攝自ro-mashka）