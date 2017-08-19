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日部落客讚徐若瑄「都不會老」 鄉民笑歪：她是李毓芬

2017/08/19 09:43

日本部落客把李毓芬（右）誤認是徐若瑄（左）。（合成圖，翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕李毓芬早期出道時因長相和氣質神似徐若瑄，被封為「小徐若瑄」。近日一名日本時事部落客在臉書發文，並曬出一張照片，她在文中先是大讚「徐若瑄真的都不會老」，不過文一出卻引發眾人熱議，因為照片上的人根本不是徐若瑄，她也隨即被糾正照片中的其實是李毓芬。

日本部落客發文大讚徐若瑄都不會老，沒想到照片本人其實是李毓芬。（翻攝自臉書）一名日本時事部落客在臉書貼出李毓芬近日出席活動的照片，並寫道：「今天學長傳給我，徐若瑄真的都不會老！」她還驚呼：「根本和小時候在日本看《火焰大對抗》（一樣），後來回台灣才知道她叫徐若瑄。」沒想到下一秒PO文一出立馬笑倒網友，網友紛紛表示她是李毓芬不是徐若瑄，而部落客得知真相後超崩潰，趕緊道歉：「懇請徐若瑄以及李玉（）芬的粉絲諸位大神原諒我，請原諒我，我不熟台灣演藝生態，在此深深地致歉！」認錯人事件讓人笑翻。最後她公開與學長的對話，更證實她被是被學長陷害，網友也直呼「你被整了啦」！李毓芬（右）有「小徐若瑄」之稱，有些角度神似徐若瑄（左）。（合成圖，翻攝自臉書）

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