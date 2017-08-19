偷拍林依晨仙氣側臉 男星從此迷上攝影
2017/08/19 07:21
簡宏霖今年工作滿檔，堪稱全方位藝人。（周子娛樂提供）〔記者吳志偉／台北報導〕簡宏霖今年工作滿檔，不但發行首本寫真書，便利商店與速食店廣告也在電視上強打。他最近除了趕拍台視、三立偶像劇《噗通噗通我愛你》，也培養了新興趣。
簡宏霖（右）前不久與師姐林依晨（左），一同為日本觀光局形象代言。（周子娛樂提供）雖然大家都習慣用手機拍照，但簡宏霖卻愛上傻瓜相機，他說：「傻瓜相機不需要技術和龐大花費，卻能即時把當下的美景跟構圖抓住，跟手機不同的是那種期待照片洗出來的心情，也因為相機無時無刻都掛在脖子上，開始會注意平常沒注意的地方，常常有一種發現新天地的感覺。」印象最深刻的是，前陣子在日本拍攝日本觀光局形象代言時，他拿傻瓜相機拍的第一張照片，這張無意間捕捉到師姐林依晨的仰望天空的時刻，沒想到洗出來的照片那麼的美，就這樣一頭栽進傻瓜相機的世界。
簡宏霖無意間捕捉到林依晨仰望天空的畫面，因而對拿傻瓜相機產生興趣。（周子娛樂提供）玩攝影玩出心得的簡宏霖表示，目前有計畫在年底辦個小型攝影展，透過照片將他眼中的美景分享給大家，公司得知這項計畫時，誇他實在是十項全能，從歌手、模特兒、演員、主持到作者，簡宏霖現在又多了一個「攝影師」，大讚他是「全方位暖男」。簡宏霖用傻瓜相機所拍攝出的作品。（周子娛樂提供）簡宏霖最近迷上傻瓜相機。（周子娛樂提供）簡宏霖最近迷上傻瓜相機。（周子娛樂提供）簡宏霖用傻瓜相機所拍攝出的作品。（周子娛樂提供）簡宏霖用傻瓜相機所拍攝出的作品。（周子娛樂提供）簡宏霖用傻瓜相機所拍攝出的作品。（周子娛樂提供）
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