天氣女孩主動搭訕日本男 古屋驚魂見美食全消

天氣女孩為《嗨!Let's GO II》到日本白川鄉合掌村出外景。(亞洲旅遊台提供)〔記者吳志偉/台北報導〕「天氣女孩」主持的亞洲旅遊台《嗨!Let's GO II》,本集來到日本白川鄉合掌村,這個被網友喻為童話般的村落,讓Yumi和Hi Jon啟動了瘋狂自拍的模式,就連工作人員也搶著想拍,還要2人讓一讓,不要擋住美麗的風景。

天氣女孩為《嗨!Let's GO II》到日本白川鄉合掌村出外景。(亞洲旅遊台提供) 天氣女孩為《嗨!Let's GO II》到日本白川鄉合掌村出外景。(亞洲旅遊台提供)2人這次的任務,是體驗原始村落的生活,一進屋後,幽暗的氣氛令她們很緊張,牆壁及裝潢充滿古老的痕跡,房間內佈置也很簡陋,沒有冷氣、冰箱,完全就是過著古人的生活。當一進房見到跟日本古裝劇一樣的紙拉門,Hi Jon還故意嚇Yumi:「這樣在睡覺,當外面有人走路,我們還是會看得到影子」,把膽小的Yumi嚇得花容失色,頻頻回頭張望叫Hi Jon別胡亂說。

天氣女孩為《嗨!Let's GO II》到日本白川鄉合掌村出外景。(亞洲旅遊台提供) 天氣女孩為《嗨!Let's GO II》到日本白川鄉合掌村出外景。(亞洲旅遊台提供)用餐時,古屋伴著一位老奶奶彈奏的三味線,讓Yumi又開始亂想,面對一桌美食但心裡又很害怕的衝突心情,有點不知所措,幸好Hi Jon看到吃的就什麼都忘了,開始胡鬧讓Yumi也忘記剛剛的害怕,最後Yumi還鼓吹Hi Jon向坐在隔壁的日本男生搭訕,讓對方一臉羞澀。《嗨!Let's GO II》於週一晚上九點亞洲旅遊台播出。 天氣女孩為《嗨!Let's GO II》到日本白川鄉合掌村出外景。(亞洲旅遊台提供) 天氣女孩為《嗨!Let's GO II》到日本白川鄉合掌村出外景。(亞洲旅遊台提供)