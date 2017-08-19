天氣女孩主動搭訕日本男 古屋驚魂見美食全消

天氣女孩為《嗨！Let's GO II》到日本白川鄉合掌村出外景。（亞洲旅遊台提供）〔記者吳志偉／台北報導〕「天氣女孩」主持的亞洲旅遊台《嗨！Let's GO II》，本集來到日本白川鄉合掌村，這個被網友喻為童話般的村落，讓Yumi和Hi Jon啟動了瘋狂自拍的模式，就連工作人員也搶著想拍，還要2人讓一讓，不要擋住美麗的風景。

天氣女孩為《嗨！Let's GO II》到日本白川鄉合掌村出外景。（亞洲旅遊台提供） 天氣女孩為《嗨！Let's GO II》到日本白川鄉合掌村出外景。（亞洲旅遊台提供）2人這次的任務，是體驗原始村落的生活，一進屋後，幽暗的氣氛令她們很緊張，牆壁及裝潢充滿古老的痕跡，房間內佈置也很簡陋，沒有冷氣、冰箱，完全就是過著古人的生活。當一進房見到跟日本古裝劇一樣的紙拉門，Hi Jon還故意嚇Yumi：「這樣在睡覺，當外面有人走路，我們還是會看得到影子」，把膽小的Yumi嚇得花容失色，頻頻回頭張望叫Hi Jon別胡亂說。

天氣女孩為《嗨！Let's GO II》到日本白川鄉合掌村出外景。（亞洲旅遊台提供） 天氣女孩為《嗨！Let's GO II》到日本白川鄉合掌村出外景。（亞洲旅遊台提供）用餐時，古屋伴著一位老奶奶彈奏的三味線，讓Yumi又開始亂想，面對一桌美食但心裡又很害怕的衝突心情，有點不知所措，幸好Hi Jon看到吃的就什麼都忘了，開始胡鬧讓Yumi也忘記剛剛的害怕，最後Yumi還鼓吹Hi Jon向坐在隔壁的日本男生搭訕，讓對方一臉羞澀。《嗨！Let's GO II》於週一晚上九點亞洲旅遊台播出。 天氣女孩為《嗨！Let's GO II》到日本白川鄉合掌村出外景。（亞洲旅遊台提供） 天氣女孩為《嗨！Let's GO II》到日本白川鄉合掌村出外景。（亞洲旅遊台提供）