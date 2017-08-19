女星發福被誤會有孕 閨密道喜超尷尬

藤本美貴和諧星老公庄司智春育有2名子女，近日因發胖被姊妹淘誤認懷孕。（翻攝自modelpress）〔記者羅子欣／綜合報導］日本「早安少女組」32歲前成員藤本美貴，2009年嫁給諧星庄司智春，已是2個小孩的媽，近日她更新部落格，提到最近竟被好姊妹松浦亞彌懷疑又有喜了，讓她哭笑不得，因為她只是發福而已！

藤本美貴透露，近日和同門好姊妹聯絡互相更新近況時，松浦劈頭就猛問她是否又懷孕了，頻頻向她道賀，表示自己是看了網路上的報導才得知，她立刻澄清：「我只是肚子胖了，就只是這樣，絕對沒懷孕啦！」還強調以後會注意站的時候不要挺著肚子，不然會讓別人產生錯覺。

為什麼會鬧出這尷尬糗事，原來是藤本美貴近日在IG上，PO出和老公及「披頭四」成員保羅麥卡尼愛女斯特拉麥卡尼的合照，她的站姿較為放鬆，因此肚子明顯的凸出來，當時就有不少粉絲留言問是否懷了第三胎，才會開始謠傳她又有喜的烏龍消息。 藤本美貴（左）近日上傳和老公庄司智春（右）及保羅麥卡尼愛女（中）的合照，因肚子特別凸，被懷疑又有孕了。（翻攝自IG）