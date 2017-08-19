阿湯哥下海走私軍火毒品 大發橫財被盯上

湯姆克魯斯（左）在《美國製造》中，飾演一名走私違禁品的機師。（UIP提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的新片《美國製造》即將上映，片中飾演1980年代一名環球航空機師巴瑞塞爾，專從事AK47步槍、古柯鹼等違禁品走私，大賺橫財，之後金盆洗手的他被CIA找上，要求合作並提供情報，意外參與美國史上規模最大的秘密性行動之一。

該片由阿湯哥和《明日邊界》導演道格李曼再度聯手，詮釋改編自真人真事的越軌跨國奇案。製片道格戴維森說：「阿湯哥和道格李曼加入後，故事的走向從單純的傳記，變得帶有喜劇性，讓巴瑞塞爾在現實生活中的抉擇具有轉折。」道格李曼則稱該片為「根據真實故事改編的好玩騙局」，表示他一直以來都很喜歡這種衝撞體制的不可能英雄，「這故事同時兼具諷刺、懸疑和喜劇，而且情節總是讓人出乎意料。」

《美國製造》敘述機師巴瑞塞爾（湯姆克魯斯飾）從備受尊敬的環球航空機師，變為現代史上最大醜聞之一的關鍵人物，讓妻子露西（莎拉萊特飾）驚訝不已，他們沒料到只是運送違禁品的生意，最後竟會演變成建立一支軍隊和資助一場戰爭；該片8月25日搶先美國一週在台上映。 湯姆克魯斯在《美國製造》中，飾演一名走私違禁品的機師。（UIP提供）