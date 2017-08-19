隋棠「買菜買到上飛機」 只花4小時帶尪衝日本約會
2017/08/19 07:42
隋棠（左）昨和老公Tony（右）在日本大阪享受美好的兩人時光。（翻攝自臉書）〔記者蕭方綺／台北報導〕隋棠當媽後重心放在家庭，和老公Tony育有一雙兒女Max、Lucy，她經常在臉書分享育兒心得，擄獲大批粉絲的心。她昨晚在臉書PO出一系列照片，竟是她和Tony到日本享受兩人世界的甜蜜畫面，原來是她前一天下午買菜回到家，老公隨口問一句：「妳明後天突然放假，要不要去哪裏走走？」夫妻倆當天就火速買好機票，4小時後就上飛機，快閃日本大阪約會。
隋棠（左）昨和老公Tony（右）在日本大阪享受美好的兩人時光。（翻攝自臉書）隋棠在臉書表示前一天下午約1點多時，剛從外面買菜回來，突然被Tony問要不要去哪裡走走，就這樣火速做好了出國約會的決定，「我們兩點決定了去日本，兩點半買好了才一萬出頭的經濟艙促銷票，接下來花十五分鐘輪流對Max和Lucy又抱又親、再花十五分鐘抓了一套衣服和整理了盥洗包，緊接著三點我們就跑上車往機場出發趕五點半的飛機了。」
隋棠（左）昨和老公Tony（右）在日本大阪享受美好的兩人時光。（翻攝自臉書）她說這趟旅行雖然只有3天2夜，但很感謝親人幫忙照顧一對兒女，「感謝凡事都習慣規劃好的我們，能給了彼此說走就走的勇氣和行動力，讓彼此都一直在活出新的、更豐富的樣子。」一下飛機後，她也收到公公傳來的暖心簡訊關心，上頭寫著，「屬蛇和屬猴在一起福氣不斷。」
為此高行動力的表現，隋棠也忍不住自虧，「買菜買到上飛機」，在她PO出的照片中，可見夫妻倆除了在大阪黑門市場享受美食，還前往巷弄裡的老咖啡廳，相當甜蜜。隋棠（左）昨和老公Tony（右）在日本大阪享受美好的兩人時光。（翻攝自臉書）
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