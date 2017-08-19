賈靜雯甜曝修杰楷暱稱 鄭元暢被閃哀嚎「真的很想專心」
2017/08/19 07:27
修杰楷（左）和賈靜雯在節目中討論戰略。（翻攝自YouTube）〔記者蕭方綺／台北報導〕賈靜雯與修杰楷婚後幸福，小倆口近期成為實境節目《極速前進4》班底，藉此找回體力極限。日前在瑞典進行關卡時，賈靜雯和修杰楷努力闖關之餘，還互稱「爸爸」、「媽媽」，讓競爭對手「小綜」鄭元暢直呼自己根本無法專心，因為「耳朵塞了太多蜜糖」。
修杰楷（左起）和賈靜雯在節目放閃，惹得鄭元暢驚呼。（翻攝自YouTube）賈靜雯與修杰楷在節目中展現平常相處默契，其中一關，要撿石頭來拼出維京文字的關卡，2人不避諱在眾人面前互相稱呼「爸爸」、「媽媽」，甜蜜放閃，讓一旁鄭元暢聽了落寞，事後還哀嚎：「真的很想專心比賽，但一直聽到他們喊爸爸媽媽，耳朵會塞太多蜜糖在裡面。」
此外，在另一個獨木舟的關卡，修杰楷獨自在船上面對戰士，賈靜雯則不斷放送愛心電眼，站在岸上為他加油打氣：「爸爸加油！」當他快速將擊敗對方，讓對手落水，開心比起勝利手勢後，賈靜雯更放閃直說：「他是我的英雄。」修杰楷（左）和賈靜雯近日又出國錄影。（翻攝自臉書）
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