沒聽過這種要求！漫威新作導演竟要求打造這個...

IMAX為《異人族》導演羅伊羅尼特別打造專屬廣角鏡頭。（IMAX提供）〔記者許世穎／綜合報導〕由漫威、ABC電視和IMAX 首度聯手打造的影集《異人族》，找來才華導演羅伊羅尼執導，由於他一向熱愛充滿動作感的仰角拍攝，便要求IMAX創造一個可以容納更寬廣視野的鏡頭。這個前所未有的要求讓IMAX驚訝不已，最後在倫敦開發出一款全新廣角鏡頭，讓導演盡情發揮才華。

為了更忠於原著，《異人族》拍攝現場派出「真人版漫威百科」坐鎮。（IMAX提供）一向鐘愛充滿動作感的低視角拍攝的導演羅伊羅尼，為了讓畫面更添嚴肅及緊湊氣氛，讓IMAX為了《異人族》研發了一個全新的鏡頭，對於本片的重視程度可見一斑。導演笑說：「我真的很熱愛這種拍攝手法，其他人甚至幫我取了綽號叫“仰角先生”。」

此外，為了保護漫威系列宇宙的完整，拍攝現場也派出「真人版漫威百科全書」全程跟拍，而導演更透露《異人族》不僅與另一部漫威影集《神盾局特工》有所連結，更將出現其他漫威作品的彩蛋，「我不能說詳情，會被漫威殺死。這部分就要靠大家自己去發掘了。」《異人族》首集將於9月1日在全台IMAX影廳搶先上映。