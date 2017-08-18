影帝強摘活人器官 人性與狼性盡現

林家棟在《殺破狼‧貪狼》集狼性與人性於一身。（双喜電影提供）〔記者許世穎／綜合報導〕香港電影金像獎影帝林家棟在新片《殺破狼‧貪狼》飾演市長幕僚，為了政治選票，以及拯救命在旦夕的市長，不惜勾結黑市人體器官販子、強摘器官。相較於上演一堆打戲的古天樂，狠在心底的林家棟也直呼「角色不好演」。

古天樂在《殺破狼‧貪狼》上演不少動作戲，幾乎隨時都準備出招。（双喜電影提供）《殺破狼‧貪狼》由《殺破狼》、《葉問》原創班底打造，林家棟也接棒系列前兩集的洪金寶、張晉在片中使壞。他曾三度在香港電影金像獎與男配角獎擦身而過，今年終於憑《樹大招風》一舉獲得影帝殊榮。他坦言最愛刻畫人性的劇本，在《殺》片中的演出是從「犧牲一個人的生命，可能是成就更多人的生命」去思考，才能有如此「狼性」演出。

除了城府極深的內心戲，林家棟最大的挑戰就是全片幾乎泰文發音，最慘是每晚背熟台詞，但第二天導演有七成可能會改劇本，讓他直呼「壓力非常大！」壓力很大！」印象最深的是一場在醫院的戲，有句泰文台詞「call醫生standby」，念起來太像廣東話髒話，讓他每講必笑翻身邊工作人員。

電影昨在中國上映，終結了《戰狼2》連莊21天的冠軍，。巧合的是自導自演《戰狼2》的吳京，當年在首集《殺破狼》和甄子丹一打成名，《殺破狼2》更由他領銜演出，如今《殺破浪‧貪狼》奪冠，也形成「新舊殺破狼班底」在銀幕票房過招，也再度點燃武打動作片話題熱度。《殺破狼‧貪狼》9月1日在台上映。