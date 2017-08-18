背債千萬餓到頭暈 男星復出崩潰痛哭

楊哲背債多年，終於重返歌壇。（豪記唱片提供）〔記者翁子涵／台北報導〕因創作江蕙金曲「夢中的情話」踏入歌壇的楊哲，近年銷聲匿跡，近日卻突復出推新專輯，原來他4年前向銀行貸款千萬，在老家屏東開設佔地千坪的「芒果冰店」，卻因地段偏遠、人潮稀疏，苦撐不到一年就被迫歇業，從此背上債務，過著行屍走肉的日子。

楊哲透露一進錄音室開唱就忍不住情緒崩潰。（豪記唱片提供）憶起這段往事，楊哲感概說：「最慘的時候，曾經身上只剩銅板，加起來還不到100元」，也因此和爸爸的關係降到冰點，他為了不讓銀行信用破產，每天都四處奔波籌錢還債，好幾次走投無路跟地下錢莊借錢，當時還有幾場商演能賺點外快，不過他自曝當時根本無心演出，「雙眼空洞的唱歌，頭腦一片空白」。

楊哲坦言為了還債，餐餐以清粥配鹹蛋度日，因而營養不足，每天都暈頭轉向，後來家人看不下去，幫他和爸爸溝通，父親才出手相助，楊哲也感謝好友當時的建議，「我開始有機會研發水果相關的新產品如芒果乾、情人果牛軋糖等商品」，讓他從1千萬的鉅債還到剩600萬。

楊哲誓言要靠新專輯重新出發。（豪記唱片提供）這次復出發片，楊哲也透露是唱片公司沒放棄他，好友的一句「從哪裡跌倒就從哪裡站起來」更是猶如晨鐘暮鼓般打醒他，不過走進錄音室開唱後，他立馬想起那段暗黑歲月而崩潰痛哭，誓言要靠新專輯《穩贏》在歌壇重新出發。