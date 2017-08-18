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首頁 > 婉君推

（影音）D奶偽娘野砲汁噴液射 影展總監讚不絕口

2017/08/18 22:42

Kiwebaby在《自畫像》和岡本孝到公寓頂樓「放煙火」，當場被頂得汁噴液射。（海鵬提供）〔記者許世穎／綜合報導〕國片《自畫像》繼先前海報以「盪鞦韆」做愛引發話題後，今天推出的前導預告更展現Kiwebaby在公寓頂樓的「野炮戲」，為電影再掀高潮。只見他色誘日籍男星岡本孝到公寓頂樓「放煙火」，岡本孝發射猛烈，他當場被頂得汁噴液射。

Kiwebaby在《自畫像》的跨性演出，讓斯洛伐克國際影展藝術總監讚不絕口。（海鵬提供）該片近日獲邀參展第12屆斯洛伐克國際影展，成為罕見進軍東歐的台片。影展藝術總監弗拉基米爾史崔克大讚片中以七幅油畫描述聖經「七宗罪」的創意，更對片中Kiwebaby的跨性演出讚不絕口。首度演電影就三點全露的跨性演員Kiwebaby，在該場「放煙火」的野炮戲中，與岡本孝一見鍾情、激情舌吻，最後索性直奔頂樓打野砲，讓人看得血脈噴張。

Kiwebaby昨晚出席該片「燒腦口碑場」時，坦承自己犯了七宗罪的「嫉妒」及「色慾」，更說現實中遇到喜歡的人會無法自己。但他強調不會搶姊妹淘的男友，「因為她們的男友都好醜，全撿我挑剩的」。電影9月22日在台上映。

《自畫像》前導預告：

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