（影音）Max中英雙聲道奶音萌翻 隋棠驕傲「越數越自信」
2017/08/18 21:26
隋棠對於孩子相當疼愛。（翻攝自Max IG）〔娛樂頻道／綜合報導〕女星隋棠與老公Tony婚後育有一子Max與一女Lucy，她為人母後逐漸將重心移往家庭，也時常與粉絲分享一對兒女的日常生活，兩人可愛的模樣萌翻不少網友，日前她在IG貼出一段Max數數的影片，超萌小奶音融化眾人。
Max被網友發現有屁股下巴。（翻攝自Max IG）隋棠過去也曾PO出Max數數的影片，讓她笑說「怎麼還在數數」，但當時Max還數的有些斷斷續續，隋棠在最新PO出的影片有些驕傲的表示Max現在越數越自信了，影片一開始隋棠要Max數有幾顆球球，Max便用英文快速的從一數到十，發音十分標準，隋棠也稱讚他「你好棒喔」，接著隋棠率先用中文數123，而Max也接著數下去，母子倆就用接力的方式數到20，數完後隋棠要他給自己拍拍手，而Max也學她用小奶音說「媽媽拍拍手」，相當可愛。
Max可愛的模樣相當受歡迎。（翻攝自Max IG）網友們看完影片紛紛大讚Max實在太可愛，他的英文發音也被讚很標準，更有網友說Max抽高變得更瘦了，而且發現他有「屁股下巴」，笑說很多迷人的外國人都有，所以Max長大後一定會是大帥哥。
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