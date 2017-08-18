天氣女孩主動搭訕日本男 熱情得令人害羞

Yumi（右）看到木頭上有個洞誤以為是給觀光客拍照的。（亞洲旅遊台）

〔記者林俐瑄／台北報導〕天氣女孩主持亞洲旅遊台《嗨！Let's GO II》，這週介紹日本白川鄉合掌村，來到這明信片般的夢幻景點，Yumi 和 Hi Jon 啟動了瘋狂自拍的模式，但旁邊的工作人員也搶著想拍，直呼兩人「讓一讓，不要擋住拍照！」藝人面子掛不住。

天氣女孩來到童話的村落合掌村。（亞洲旅遊台）

Yumi 和 Hi Jon這次的任務是體驗原始村落的生活，民宿陳設保持原始風貌外，用餐時還有位老奶奶會彈三味線陪伴用餐， Yumi還鼓吹Hi Jon向坐在隔壁的日本暖男搭話，活潑的Hi Jon一點也不害躁，趁勢三番兩次的問旁邊的暖男，最後暖男一臉羞澀，似乎還覺得台灣女生很熱情的樣子。

Yumi鼓吹Hi Jon搭訕日本暖男。（亞洲旅遊台提供）

節目中Yumi 和Hi Jon一定會帶大家前往必敗的禮品店，有件藝術品中間挖空一個洞，Yumi看到還興奮的問：「這是給觀光客拍照的那個嗎？」感覺一股腦的往裡探，只見老板很尷尬的表示：「這只是藝術品的設計而已。」在旁的工作人員笑場，私下表示這就是天氣女孩，不論走到哪都很直率、很逗趣。《嗨！Let's GO II》第十集21日晚上9點鎖定亞洲旅遊台。