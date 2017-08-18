限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

天氣女孩主動搭訕日本男 熱情得令人害羞

2017/08/18 20:32

Yumi（右）看到木頭上有個洞誤以為是給觀光客拍照的。（亞洲旅遊台）

〔記者林俐瑄／台北報導〕天氣女孩主持亞洲旅遊台《嗨！Let's GO II》，這週介紹日本白川鄉合掌村，來到這明信片般的夢幻景點，Yumi 和 Hi Jon 啟動了瘋狂自拍的模式，但旁邊的工作人員也搶著想拍，直呼兩人「讓一讓，不要擋住拍照！」藝人面子掛不住。

天氣女孩來到童話的村落合掌村。（亞洲旅遊台）

Yumi 和 Hi Jon這次的任務是體驗原始村落的生活，民宿陳設保持原始風貌外，用餐時還有位老奶奶會彈三味線陪伴用餐， Yumi還鼓吹Hi Jon向坐在隔壁的日本暖男搭話，活潑的Hi Jon一點也不害躁，趁勢三番兩次的問旁邊的暖男，最後暖男一臉羞澀，似乎還覺得台灣女生很熱情的樣子。

Yumi鼓吹Hi Jon搭訕日本暖男。（亞洲旅遊台提供）

節目中Yumi 和Hi Jon一定會帶大家前往必敗的禮品店，有件藝術品中間挖空一個洞，Yumi看到還興奮的問：「這是給觀光客拍照的那個嗎？」感覺一股腦的往裡探，只見老板很尷尬的表示：「這只是藝術品的設計而已。」在旁的工作人員笑場，私下表示這就是天氣女孩，不論走到哪都很直率、很逗趣。《嗨！Let's GO II》第十集21日晚上9點鎖定亞洲旅遊台。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
（影音）《一家人》導演病逝 女星痛哭拒絕瞻仰遺容 （影音）《一家人》導演病逝 女星痛哭拒絕瞻仰遺容
2017/08/18 17:03
「舉重CP」認愛4個月 李聖經南柱赫驚傳分手 「舉重CP」認愛4個月 李聖經南柱赫驚傳分手
2017/08/18 13:46
辣模雪碧太「胸」！ 比基尼變情趣內衣 辣模雪碧太「胸」！ 比基尼變情趣內衣
2017/08/18 12:14
美乳害男粉絲進警局 國民情婦讓他高潮陪罪 美乳害男粉絲進警局 國民情婦讓他高潮陪罪
2017/08/18 13:23
陳妍希不要看！陳曉摀嘴偷襲這位人妻胸部 陳妍希不要看！陳曉摀嘴偷襲這位人妻胸部
2017/08/18 13:01
廢棄醫院拍戲出事 女星慘遭民初阿婆鬼壓床 廢棄醫院拍戲出事 女星慘遭民初阿婆鬼壓床
2017/08/18 12:59
「千年一遇美少女」發福沒星味 遭看衰3年消失演藝圈 「千年一遇美少女」發福沒星味 遭看衰3年消失演藝圈
2017/08/18 15:59
女星開餐廳慘遭設局 負債百萬揪不出合夥人 女星開餐廳慘遭設局 負債百萬揪不出合夥人
2017/08/18 12:04
白冰冰自爆6天2次 太硬塞在洞口卡住 白冰冰自爆6天2次 太硬塞在洞口卡住
2017/08/18 19:15
日本寫真界蹦出神級新人 「真人版峰不二子」G奶拉客 日本寫真界蹦出神級新人 「真人版峰不二子」G奶拉客
2017/08/18 13:28
（影音）孔劉真的愛台灣！被台粉和黃子佼征服 （影音）孔劉真的愛台灣！被台粉和黃子佼征服
2017/08/18 18:45
憶起與黛妃的最後一通電話 威廉與哈利王子懊悔抱憾終生 憶起與黛妃的最後一通電話 威廉與哈利王子懊悔抱憾終生
2017/08/18 14:04
曾客串《星戰7》？丹尼爾克雷格全招了 曾客串《星戰7》？丹尼爾克雷格全招了
2017/08/18 12:07
潘瑋柏重拾VJ身分 自爆心酸史遭罵「長得醜」 潘瑋柏重拾VJ身分 自爆心酸史遭罵「長得醜」
2017/08/18 14:30
「世紀末美少年」轉型帥大叔 日版直樹近照驚艷網友 「世紀末美少年」轉型帥大叔 日版直樹近照驚艷網友
2017/08/18 19:12
（影音）陳珮騏強忍淚 告別《一家人》導演 （影音）陳珮騏強忍淚 告別《一家人》導演
2017/08/18 18:29
（影音）不只太妍被襲胸！TWICE越南機場遭強抓手 （影音）不只太妍被襲胸！TWICE越南機場遭強抓手
2017/08/18 17:21
陳柏霖戴假髮太嫵媚 網友認不出誤會公開戀情 陳柏霖戴假髮太嫵媚 網友認不出誤會公開戀情
2017/08/18 15:11
7年接送情還是追不到 女神白家綺超難追 7年接送情還是追不到 女神白家綺超難追
2017/08/18 20:31
簡廷芮三姊妹顏值破天際 網讚「爸爸上輩子拯救世界」 簡廷芮三姊妹顏值破天際 網讚「爸爸上輩子拯救世界」
2017/08/18 15:16
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.