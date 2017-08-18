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蔡凡熙驚見賴雅妍「分身」 大喊：崩潰想哭！

2017/08/18 20:15

蔡凡熙與韓笙笙上《華流啵啵》直播節目，現場玩「讀心術比賽」。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕蔡凡熙日前與韓笙笙上《華流啵啵》直播節目，為電影《痴情男子漢》宣傳，助理主持人小奕巧扮成他的師姐賴雅妍，特地從東京見面會回台熱情站台，讓兩人當場瘋狂大笑，直呼：「太像了！」直播中，蔡凡熙更被「師姐」逗弄的求饒大喊：「好崩潰！好想哭！」　

蔡凡熙與韓笙笙上《華流啵啵》直播節目，兩人見到賴雅妍「分身」小奕，笑得合不攏嘴。（三立提供）　

蔡凡熙三個月內接連拍攝了《愛玩客》雜誌六、七月號封面，以及華流八月號人物專訪，兩次拍攝都在戶外，由於天氣炎熱，拍攝出的感覺大不相同，兩本雜誌拍攝相隔兩個月，也因此長大了一歲。原來是剛好正好跨越蔡凡熙的生日，19歲的拍攝《愛玩客》時青春燦笑的樣子，與《痴情男子漢》中陳二崁的形象相近；20歲的蔡凡熙拍攝《華流》雜誌時，笑稱自己變得比較「派」！（台語：壞）

蔡凡熙與韓笙笙上《華流啵啵》直播節目。（三立提供）

韓笙笙拍電影遇到最大困難的是詮釋「讀心術」，因為當下沒有字幕，大多與蔡凡熙背影對戲，對她而言是演技一大考驗。她與蔡凡熙在直播中與粉絲互動玩「讀心術比賽」，戴耳機讀唇語，蔡凡熙誇張表情、無俚頭猜題，引現場笑聲不斷；而韓笙笙讀心術神猜題，在短短90秒內答對題目，獲得勝利。

蔡凡熙與韓笙笙上《華流啵啵》直播節目。（三立提供）

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