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唐綺陽行腳菜鳥被說有偶包 談到錢崩潰哭了

2017/08/18 20:10

唐綺陽到英國出外景。（亞洲旅遊台提供）

〔記者林俐瑄／台北報導〕亞洲旅遊台為國師唐綺陽精心打造的旅遊節目《唐綺陽逍遙遊》繼上次出外景到英國後，這回再出發至泰國！唐國師在行腳節目還算是個菜鳥，走出直播舒適圈，讓她十分焦慮及擔心自己「不是360度零死角」、「會不會不漂亮」、「穿這樣在鏡頭前顯胖嗎」等，內心小劇場不斷上演，讓工作人員笑指：「現在要以偶像身分出道嗎？開始有偶包了！」

唐綺陽到英國出外景。（亞洲旅遊台提供）

首次跟著一大批工作人員出外景的唐老師，不熟悉外景拍攝的行程，為呈現美美的畫面給觀眾和粉絲，全程堅持穿高跟鞋錄影，甚至走到腳破皮也不吭聲，直到工作人員眼尖發現，才阻止老師繼續忍著，敬業的唐老師讓人心疼。外景的拍攝模式讓她充滿疑問與驚訝的事情，從一開始為拍英國的姊妹崖，來回就走了4個多小時，爬山爬到妝容全花、腳起水泡，對於唐老師來說，就像走到世界盡頭，結果只為空景及講幾句話，不過她當時為自己打氣：「我一個50歲的老女人，做著宥勝才做得到的事情！」

唐綺陽直播時落淚了。（亞洲旅遊台提供）

但她卻為了「吃」和「錢」崩潰了！唐老師憶，團隊在超市採買食物時，製作人一句：「你有沒有把預算放心裡？」，讓唐老師一瞬間到達燃點，她生氣的原因是一路看著工作人員的辛苦和心酸，卻連吃頓飯都要再三斟酌，直播時數度讓唐老師氣到哽咽泛淚。

繼英國行程後，唐老師又再度出發到泰國啦！這回老師將再次受到背包客般的外景考驗，還會拜訪同樣都是網紅的寶拉，接著勇闖知名鬼廟-娜娜廟，測驗唐老師的敏感體質會不會在娜娜廟感應到什麼呢？精彩的《唐綺陽逍遙遊》預計於9月28日亞洲旅遊台首播。

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