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首頁 > 婉君推

星夫妻好胎哥！男馬桶髒到長毛 女不洗澡

2017/08/18 19:51

《女人我最大》王依蕾（右）爆料余秉諺不刷馬桶，結果馬桶髒到長毛。（TVBS提供）〔記者林俐瑄／台北報導〕余秉諺帶著老婆王依蕾上TVBS歡樂台《女人我最大》，說起夫妻間想抱怨的事。兩人互相抱怨彼此很髒、不愛乾淨，一個不洗澡就睡覺，一個不洗馬桶髒到馬桶長毛，噁心程度讓眾人直呼兩個人真的是絕配！

《女人我最大》王依蕾（右）因為冷而感冒，余秉諺自己包緊緊還不讓她買藥。（TVBS提供）余秉諺與王依蕾愛情長跑，主持人藍心湄曾很擔心：「認識久的男女朋友一定不會結婚。」沒想到真步入禮堂。兩人日前到舊金山度蜜月，因為當地很冷，老婆想買外套卻被他阻止，第二天老婆感冒，他自己卻包得緊緊的，還不讓老婆買感冒藥吃。王依蕾接著抱怨老公玩手遊花錢不手軟，曾在一個禮拜就花了6千元，藍心湄立刻惱怒對余秉諺大喊：「你知不知道6千塊可以買多少感冒藥跟外套！」《女人我最大》余秉諺（右）、王依蕾夫妻俏皮登場。（TVBS提供）

余秉諺忍不住回擊老婆其實很不愛乾淨，回家不換睡衣、沒洗澡就直接上床睡覺，老婆則爆料他其實更髒，常常不刷馬桶，有次為了測試老公到底可以忍受馬桶多髒亂故意不清洗，想不到最後馬桶竟然髒到長毛！夫妻生活髒亂噁心程度讓眾人直說兩個人真的是絕配！

更多精彩內容請鎖定18日晚上9點TVBS歡樂台《女人我最大》。

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