阿翔犀利問有無女友 夢多飆汗回和茵茵是...
2017/08/18 19:49
夢多被阿翔的提問嚇出一身冷汗。（翻攝自食尚玩家畫面）〔記者洪素津／台北報導〕日本籍藝人夢多是節目《2分之一強》班底，日前遭「爆乳版吳依潔」李萱爆料曾與夢多交往但遭夢多劈腿，近來又跟出身《大學生了沒》的茵茵爆出熱戀中，不過夢多急撇戀情直呼和茵茵關係為「健康的朋友關係」，近日夢多和阿翔主持TVBS《食尚玩家》主持途中夢多被阿翔冷不防提問一句「你現在有女朋友嗎？」夢多竟飆汗頓時語塞傻笑回「不好說」。
夢多極力撇清說自己單身。（翻攝自食尚玩家畫面）夢多和阿翔出外景介紹粉條冰，兩人因節目效果現場調侃起賣粉條冰的正妹，阿翔先是一針見血直問「你有男朋友嗎？」正妹回答「沒有」，頓時兩人歡聲雷動直呼「有機會」，突然下一秒阿翔問夢多「那你現在有女朋友嗎？」夢多嚇出一身冷汗先是說「不好說」，隨後是急忙撇清說「我是單身」但略顯心虛。被問有無女友，夢多表示不好說。（翻攝自食尚玩家畫面）
有趣的是阿松背後的配音，阿松笑說「你們再不好好介紹粉條吼，就叫小公主跟茵茵請你們吃藤條」開夢多和茵茵傳出誹聞的玩笑，兩人僅稱對方為「健康的朋友關係」戀情撲朔迷離，頗令人玩味。阿翔問夢多有沒有女友。（翻攝自食尚玩家畫面）
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