限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

這次玩真的 《奶爸》下海當男優

2017/08/18 20:19

林下清志正式宣布將進軍AV界。（翻攝自林下清志個人部落格）〔娛樂頻道／綜合報導〕曾在日本創下驚人收視率實境節目「超級奶爸奮鬥記」，主角林下清志要進軍AV界，他曾在今年愚人節時，表示將轉戰AV界並決定到《K.M.Produce》當男優，此言論一出震驚大票網友，讓網友們一窩蜂湧進K.M.Produce官網，導致網站掛掉。今又語出驚人宣布正式加入成人影片製作公司KMP，擔任主演、腳本、監修，與AV女優阿部乃美久、大槻響、南梨央奈共演，在10月13日推出出道處女作。

將與AV女優阿部乃美久、大槻響、南梨央奈共同演出。（翻攝自K.M.Produce）從日本綜藝節目《超級奶爸奮鬥記》嶄露頭角的林下清志現年51歲，7次結婚7次離婚，包括前妻帶來的小孩，戶籍上最多人時曾是6男14女的父親；原是柔道整骨師，但因節目走紅，關掉整骨館，踏進娛樂圈、出書。

表示要為自己而活的超級奶爸。（翻攝自東京體育報）他宣布下海後表示，「因為同住的8名子女都成年、踏進社會，已經盡了最低限度父親該盡的責任，所以之後要為自己而活」，另外林下清志也說「當然已經徵詢過小孩以及交往中女友的許可」，但有網友卻很擔心「不知道他的孩子們會怎麼想」、「希望他的孩子心臟都夠大顆」、「孩子那麼多，真的每個都贊成老爸進軍AV界嗎」，不過林下清志似乎不在乎網友的留言，在個人部落格表示「我會全力以赴」。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
（影音）《一家人》導演病逝 女星痛哭拒絕瞻仰遺容 （影音）《一家人》導演病逝 女星痛哭拒絕瞻仰遺容
2017/08/18 17:03
「舉重CP」認愛4個月 李聖經南柱赫驚傳分手 「舉重CP」認愛4個月 李聖經南柱赫驚傳分手
2017/08/18 13:46
辣模雪碧太「胸」！ 比基尼變情趣內衣 辣模雪碧太「胸」！ 比基尼變情趣內衣
2017/08/18 12:14
美乳害男粉絲進警局 國民情婦讓他高潮陪罪 美乳害男粉絲進警局 國民情婦讓他高潮陪罪
2017/08/18 13:23
陳妍希不要看！陳曉摀嘴偷襲這位人妻胸部 陳妍希不要看！陳曉摀嘴偷襲這位人妻胸部
2017/08/18 13:01
廢棄醫院拍戲出事 女星慘遭民初阿婆鬼壓床 廢棄醫院拍戲出事 女星慘遭民初阿婆鬼壓床
2017/08/18 12:59
「千年一遇美少女」發福沒星味 遭看衰3年消失演藝圈 「千年一遇美少女」發福沒星味 遭看衰3年消失演藝圈
2017/08/18 15:59
女星開餐廳慘遭設局 負債百萬揪不出合夥人 女星開餐廳慘遭設局 負債百萬揪不出合夥人
2017/08/18 12:04
白冰冰自爆6天2次 太硬塞在洞口卡住 白冰冰自爆6天2次 太硬塞在洞口卡住
2017/08/18 19:15
日本寫真界蹦出神級新人 「真人版峰不二子」G奶拉客 日本寫真界蹦出神級新人 「真人版峰不二子」G奶拉客
2017/08/18 13:28
（影音）孔劉真的愛台灣！被台粉和黃子佼征服 （影音）孔劉真的愛台灣！被台粉和黃子佼征服
2017/08/18 18:45
憶起與黛妃的最後一通電話 威廉與哈利王子懊悔抱憾終生 憶起與黛妃的最後一通電話 威廉與哈利王子懊悔抱憾終生
2017/08/18 14:04
曾客串《星戰7》？丹尼爾克雷格全招了 曾客串《星戰7》？丹尼爾克雷格全招了
2017/08/18 12:07
潘瑋柏重拾VJ身分 自爆心酸史遭罵「長得醜」 潘瑋柏重拾VJ身分 自爆心酸史遭罵「長得醜」
2017/08/18 14:30
山豬臉書「拐未成年少女」？ 吳宗憲：親眼看到！ 山豬臉書「拐未成年少女」？ 吳宗憲：親眼看到！
2017/08/18 11:59
「世紀末美少年」轉型帥大叔 日版直樹近照驚艷網友 「世紀末美少年」轉型帥大叔 日版直樹近照驚艷網友
2017/08/18 19:12
（影音）陳珮騏強忍淚 告別《一家人》導演 （影音）陳珮騏強忍淚 告別《一家人》導演
2017/08/18 18:29
（影音）不只太妍被襲胸！TWICE越南機場遭強抓手 （影音）不只太妍被襲胸！TWICE越南機場遭強抓手
2017/08/18 17:21
陳柏霖戴假髮太嫵媚 網友認不出誤會公開戀情 陳柏霖戴假髮太嫵媚 網友認不出誤會公開戀情
2017/08/18 15:11
7年接送情還是追不到 女神白家綺超難追 7年接送情還是追不到 女神白家綺超難追
2017/08/18 20:31
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.