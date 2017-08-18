這次玩真的 《奶爸》下海當男優
2017/08/18 20:19
林下清志正式宣布將進軍AV界。（翻攝自林下清志個人部落格）〔娛樂頻道／綜合報導〕曾在日本創下驚人收視率實境節目「超級奶爸奮鬥記」，主角林下清志要進軍AV界，他曾在今年愚人節時，表示將轉戰AV界並決定到《K.M.Produce》當男優，此言論一出震驚大票網友，讓網友們一窩蜂湧進K.M.Produce官網，導致網站掛掉。今又語出驚人宣布正式加入成人影片製作公司KMP，擔任主演、腳本、監修，與AV女優阿部乃美久、大槻響、南梨央奈共演，在10月13日推出出道處女作。
將與AV女優阿部乃美久、大槻響、南梨央奈共同演出。（翻攝自K.M.Produce）從日本綜藝節目《超級奶爸奮鬥記》嶄露頭角的林下清志現年51歲，7次結婚7次離婚，包括前妻帶來的小孩，戶籍上最多人時曾是6男14女的父親；原是柔道整骨師，但因節目走紅，關掉整骨館，踏進娛樂圈、出書。
表示要為自己而活的超級奶爸。（翻攝自東京體育報）他宣布下海後表示，「因為同住的8名子女都成年、踏進社會，已經盡了最低限度父親該盡的責任，所以之後要為自己而活」，另外林下清志也說「當然已經徵詢過小孩以及交往中女友的許可」，但有網友卻很擔心「不知道他的孩子們會怎麼想」、「希望他的孩子心臟都夠大顆」、「孩子那麼多，真的每個都贊成老爸進軍AV界嗎」，不過林下清志似乎不在乎網友的留言，在個人部落格表示「我會全力以赴」。
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