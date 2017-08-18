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中止《戰狼2》210億紀錄 港影帝泰文演出摘黑器官打對臺

2017/08/18 19:18

香港金像獎影帝林家棟在新作中有不少泰文台詞，在片中擔任大反派角色。（双喜提供）〔記者盧家豪／台北報導〕動作強片《殺破狼‧貪狼》挾帶著系列作品《殺破狼》、《殺破狼2》的班底與期待度，一舉在中國上映首日獲得票房冠軍，終結夯片狂掃全球票房7億美元（約台幣210億）的話題電影《戰狼2》奔向第22日票房冠軍連莊之路。

香港金像獎影帝林家棟在該片擔任最終大反派，從接棒系列作前兩集的洪金寶、張晉，飾演強摘器官的黑心政府幕僚，為了拯救命在旦夕的市長，牽連到地下器官交易，林家棟談到角色心理準備，他說「犧牲一個人的生命，可能是成就更多人的生命，我是從這個方向去想。」

林家棟繼在《葉問》中的日文台詞，這次又要以泰文演出，「自己每晚要背熟台詞，最慘是明知道第二天導演有七成可能會改劇本，但都要背熟每句對白，壓力很大！」

同片還有古天樂使出渾身招數挑戰武打搏擊，被問到武打跟講外語演戲，他選擇哪樣的挑戰？林家棟居然笑說：「一邊打一邊說別的語言」，他認為演員每天就是挑戰自己，希望未來真的會有類似機會。《殺破狼‧貪狼》9月1日全台上映。

相關影片：（影片擷取自YouTube，如被移除請見諒）

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