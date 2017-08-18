NU’EST唯一獲選者 Wanna One黃旼炫愧疚「只有我出道」

黃旼炫為「NU’EST」中唯一出道者。（翻攝自黃旼炫IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓團體「Wanna One」11名團員由節目《PRODUCE 101》選出，出道後大受歡迎，成為最強新人，其中一位團員黃旼炫本是團體「NU’EST」的成員，全團一起參加節目選拔，最後卻只有他脫穎而出，令他深感愧疚。

黃旼炫得知其他團員未能出道，神情難掩落寞。（擷取自YouTube）

「NU’EST」出道5年，人氣卻不如預期，因此團員們決定參加節目，希望藉此出道東山再起，但最終卻只有黃旼炫一人搶下出道名額，他日前上節目《歡樂在一起3》時，提到決賽那天的過程，他表示真的很抱歉只有他一人出道，回想公佈名次時的情景，他說那時已經要宣布前三名，剩下的都是姜丹尼爾、朴志訓等絕對會出道的人，但其他團員仍待在台下，讓他的心情如同洗三溫暖，看著團員們對他露出微笑，讓他忍不住崩潰大哭，心情相當難過。

「NU’EST」出道5年，但人氣不如預期。（翻攝自NU’EST臉書）