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藍心湄同台彭佳慧 「大齡女子」惹哭現場粉絲

2017/08/18 19:12

藍心湄參加《K歌大明星》。（中視提供）〔記者吳志偉／台北報導〕林美秀第一次中視週六《K歌大明星》，一開始對節目賽制還不是很清楚，聽到說挑戰者若挑戰成功可以獲得獎金五萬，藍心湄馬上轉頭問林美秀：「你有帶現金五萬嗎？」她瞬間楞了一下，一旁其他人馬上補充：「不然可以刷卡啦！」讓大家笑翻。現場林美秀演唱《今罵沒ㄤ》，遇上帥氣小鮮肉素人要求與她合唱，大家起鬨笑說：「你今罵已經有ㄤ了啦！」彭佳慧參加《K歌大明星》。（中視提供）

鐵肺歌后彭佳慧也於現場演唱道出了許多女人心聲的《大齡女子》，她說當時拿到這首歌非常有感覺，當年也力邀同為「大齡女子」的藍心湄來幫她拍攝歌曲MV。印象最深刻的是當時藍心湄相當敬業地在寒冷冬天，毫不猶豫的「噗通」一聲跳進泳池，敬業態度令彭佳慧大讚！兩人再度同台非常開心，藍心湄現場為了挑選與自己對唱的歌手，在既感動又壓力大的氣氛下，竟被逼出了眼淚，也惹哭了現場的歌迷！節目於中視每週六晚間8點、中天娛樂台每週六晚間10點播出。林美秀參加《K歌大明星》。（中視提供）

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