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首頁 > 婉君推

自彈自唱慘掉漆 女星曝背後原因很委屈

2017/08/18 19:01

葉子淇擁有洋娃娃般的外型。（黑色餅乾提供）〔記者翁子涵／台北報導〕曾和房祖名、郭富城傳出緋聞的中國歌手葉子淇，擁有精緻臉蛋和魔鬼般的身材，日前她來台宣傳新專輯，在記者會上自彈自唱，不料卻凸槌連連，今坦承當天上台前助理不小心用門夾傷她的手指，表現才會有失水準，不過為了不讓助理被炒魷魚，葉子淇選擇幫他保密，也希望下次能雪恥，讓大家見識她的實力。

葉子淇日前來台宣傳新專輯，自彈自唱「掉漆」。（黑色餅乾提供）新歌《你可以愛我嗎？》特別找來知名音樂人小寒和黃韻仁為她創作，葉子淇透露一開始其實想拒唱，因為歌詞和她的個性實在不符，稱自己向來在愛情中「拿得起放得下，從不低聲下氣」，最後在製作人說服下，她才克服心理障礙，開唱這首純愛風格的情歌。

葉子淇過去也在戲劇中有亮眼的表現，在剛殺青的《龍門客棧》中扮演殺人不眨眼的女忍者，她分享：「演女忍者有非常多吊鋼絲的橋段，常常有飛簷走壁的武戲，忍者刀重達六公斤，第一天拍下來，右手快抬不起來，還好後來越來愈適應，可以和專業的團隊合作，覺得自己很幸運。」這部戲讓她吃盡了苦頭，不僅因吊鋼絲讓胯下處都滿布黑青，整個人也都曬傷。

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