媽媽看負面新聞淚崩 梁云菲安慰：妳女兒很紅

梁云菲先前受到莫名的指控，讓她相當低落。（翻攝自梁云菲IG）〔記者吳志偉／台北報導〕「NaNa」梁云菲先前因「莫名」的負面新聞讓她深受其擾，近期她到柬埔寨度假兩周才終於調適好心情，今（8/18）天她錄中天《真的假的》，受訪時坦言自己是愛逞強的人，表示：「前陣子非常辛苦，影響到我家人，我媽也很心疼。」

梁云菲常穿火辣裝扮上節目。（翻攝自梁云菲臉書）梁云菲日前發生與前團體「187INC」發片歌曲中的歌詞產生誤會，更在直播節目上提到不久前發生拿錯衣服事件，連媽媽也被罵，讓她體會到網路霸凌的可怕。《東森新聞雲》報導，梁云菲今天錄影時透露：「那陣子在家哭了好幾天！」表示當時因為不想讓媽媽知道，於是把自己關在房間哭，沒想到媽媽看到新聞主動問她，因此她還反過來安慰媽媽：「因為妳女兒很紅才有新聞。」看到媽媽為了她心疼流淚，內心相當不捨。

雖然自認堅強，但梁云菲也坦言那陣子相當難受，尤其是人格夠到污蔑，讓她難以釋懷，深吐一口氣大嘆：「這刀好深喔！」透露自己私下相當孤僻，朋友不多，也因為先前的事件徹底明白人情冷暖，如今已逐漸將心情調整好。

先前的事件導致她已談好的演出被取消，就連運動品牌的合作也告吹，讓她相當無奈。不過她現在積極做饒舌新曲，預計在月底或9月初推出，樂觀笑說：「我媽聽完都說好好聽，讚！」