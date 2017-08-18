（影音）孔劉真的愛台灣！被台粉和黃子佼征服

孔劉今晚離台，趁著空檔錄製了感謝影片。（翻攝自華碩臉書）〔記者吳佩樺／台北報導〕南韓男神孔劉昨日為了華碩ZenFone 4代言二度訪台，掀起一陣孔劉旋風，發表會線上轉播累積觀看數一舉突破125萬人次，他預計搭乘今日晚上6點50分班機返韓，此次來台，依舊留下深刻的好印象，趁空檔拍下不少照片，離台還特地錄製影片感謝台灣粉絲和主持人黃子佼。

孔劉昨日在代言活動會場，展現貼心和高敬業態度。（資料照，記者胡舜翔攝）



孔劉昨日在記者會上展現貼心和高敬業度，不只擔心天氣太熱，在會場外的粉絲會受不了，對於上台互動粉絲更是大方點頭愛的抱抱，同時火力全開宣傳代言手機有多好用，讓華碩長官開心地頻點頭代言費花得很值得。而他昨晚外出用餐後，甚至開心地和工作人員在房間裡開趴直播，足見其來台的好心情。

孔劉錄製了長達40秒的感謝影片，他說「我隔了3至4個月再度來到台灣，托代言手機的福，讓我能再次近距離見到喜愛我的粉絲，真的是非常開心。」此外，對於黃子佼的主持功力大力稱讚，感謝在見面會就認識的黃子佼，這次同樣十分熟練的帶領全場，整場活動讓他感到十分輕鬆愉快。孔劉面面俱到再次展現超級暖男的魅力，難怪所到之處都是「孔太太」！

孔劉感謝影片連結：（影片擷取自華碩臉書粉絲團，如被移除請見諒）