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首頁 > 婉君推

（影音）陳珮騏強忍淚 告別《一家人》導演

2017/08/18 18:29

陳珮騏（右前）和趙駿亞（左）今送導演最後一程。（記者胡舜翔攝）〔記者蕭方綺／台北報導〕三立八點檔《一家人》外景導演陳俊任6日因肺腺癌病逝，享年51歲，今在一殯舉行告別式，除了《一家人》劇組停棚半天，讓劇組前往弔祭外，還有包括韓瑜、黃少祺、李燕等百名藝人到場送他最後一程，足見好人緣。陳珮騏和陳俊任從2010年的《家和萬事興》認識至今，私交甚篤，陳俊任罹癌一事，她也是前幾個得知。

韓瑜哭腫雙眼。（記者胡舜翔攝）回憶起兩人的「哥們情」，她不願掉淚，讓好友走得不安心，勉強擠出一絲笑容說陳俊任愛說笑，偶爾他開黃腔，都被她回嗆「給我回去坐好」。她接著提到陳俊任過世前幾天，結束他所負責的外景A組戲，便到B組探望陳珮騏等人，當時陳珮騏還對他開玩笑說：「就算沒拍你的戲，還要來監督噢！」沒想到這竟是最後一次見面。星卉（左）、三立副總莊文信出席《一家人》導演陳俊任告別式。（記者胡舜翔攝）

而陳霆談到陳俊任很堅強，「他有妻小還有年邁爸爸，他很痛、也很難過，我曾私下想跟他談，他就樂觀跟我說『兄弟，該做的都做了，人生就是這樣』。」並稱陳俊任過世前兩週還因癌細胞擴散到手肘，曾到醫院挖手骨的癌細胞，直到生命最後一刻仍不放棄。李燕今看來憔悴。（記者胡舜翔攝）陳霆。（記者胡舜翔攝）

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