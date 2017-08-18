台南爆紅霜淇淋名店「蜷尾家」北上快閃 這裡吃得到

蜷尾家即日起至8月27日於W Hotel快閃，此為得獎口味「爆米香荔枝蜜紅茶」。霜淇淋於8月19日至8月20日限量販售，霜淇淋每份180元。（記者凃盈如攝）

〔記者凃盈如／台北報導〕台北W飯店與台南爆紅的霜淇淋店家「蜷尾家」合作，即日至8月27日於10樓WOOBAR酒吧設立「W蜷力遊戲冰與酒之歌」快閃店，除了販售2015年曾奪得Gelato World Tour世界冰淇淋大賽東亞區第二名佳績的「爆米香荔枝蜜紅茶」口味，也推出專為WOOBAR設計的W限定「水蜜桃蘋果桂花伏特加」冰淇淋。蜷尾家老闆李豫昨親臨台北W Hotel活動現場發表限定新品，也提到，蜷尾家將於9月8到10日赴義大利參加世界冰淇淋大賽總決賽。

「W蜷力遊戲冰與酒之歌」8月19日至27日快閃期間同場加映W特製甜點「高桂的騎士」薑母黑糖起司蛋糕和「紅袍女祭司」蜜香紅茶柑橘烤布蕾，可搭配2款冰淇淋享用。（記者凃盈如攝）

「爆米香荔枝蜜紅茶」以台灣阿里山紅茶作為基底，結合台灣特有的Honey B天然荔枝蜂蜜、屏東紫米爆米香和米爺爺宜蘭有機米脆片，最後再灑上傳統的酥脆爆米花增添豐富口感，結合清淡的奶香和優雅的茶香，呈現獨有的台灣風味。「W蜷力遊戲冰與酒之歌」快閃店除了提供2種口味的冰淇淋，更於8月19日至8月20日限量販售霜淇淋，可搭配WOOBAR調酒和甜點組合。