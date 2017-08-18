限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

台南爆紅霜淇淋名店「蜷尾家」北上快閃 這裡吃得到

2017/08/18 18:42

蜷尾家即日起至8月27日於W Hotel快閃，此為得獎口味「爆米香荔枝蜜紅茶」。霜淇淋於8月19日至8月20日限量販售，霜淇淋每份180元。（記者凃盈如攝）

〔記者凃盈如／台北報導〕台北W飯店與台南爆紅的霜淇淋店家「蜷尾家」合作，即日至8月27日於10樓WOOBAR酒吧設立「W蜷力遊戲冰與酒之歌」快閃店，除了販售2015年曾奪得Gelato World Tour世界冰淇淋大賽東亞區第二名佳績的「爆米香荔枝蜜紅茶」口味，也推出專為WOOBAR設計的W限定「水蜜桃蘋果桂花伏特加」冰淇淋。蜷尾家老闆李豫昨親臨台北W Hotel活動現場發表限定新品，也提到，蜷尾家將於9月8到10日赴義大利參加世界冰淇淋大賽總決賽。

「W蜷力遊戲冰與酒之歌」8月19日至27日快閃期間同場加映W特製甜點「高桂的騎士」薑母黑糖起司蛋糕和「紅袍女祭司」蜜香紅茶柑橘烤布蕾，可搭配2款冰淇淋享用。（記者凃盈如攝）

「爆米香荔枝蜜紅茶」以台灣阿里山紅茶作為基底，結合台灣特有的Honey B天然荔枝蜂蜜、屏東紫米爆米香和米爺爺宜蘭有機米脆片，最後再灑上傳統的酥脆爆米花增添豐富口感，結合清淡的奶香和優雅的茶香，呈現獨有的台灣風味。「W蜷力遊戲冰與酒之歌」快閃店除了提供2種口味的冰淇淋，更於8月19日至8月20日限量販售霜淇淋，可搭配WOOBAR調酒和甜點組合。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日TOP 10
遭襲胸摸臀推倒 少時太妍崩潰淚灑印尼機場 遭襲胸摸臀推倒 少時太妍崩潰淚灑印尼機場
2017/08/18 11:02
「舉重CP」認愛4個月 李聖經南柱赫驚傳分手 「舉重CP」認愛4個月 李聖經南柱赫驚傳分手
2017/08/18 13:46
（影音）《一家人》導演病逝 女星痛哭拒絕瞻仰遺容 （影音）《一家人》導演病逝 女星痛哭拒絕瞻仰遺容
2017/08/18 17:03
辣模雪碧太「胸」！ 比基尼變情趣內衣 辣模雪碧太「胸」！ 比基尼變情趣內衣
2017/08/18 12:14
美乳害男粉絲進警局 國民情婦讓他高潮陪罪 美乳害男粉絲進警局 國民情婦讓他高潮陪罪
2017/08/18 13:23
陳妍希不要看！陳曉摀嘴偷襲這位人妻胸部 陳妍希不要看！陳曉摀嘴偷襲這位人妻胸部
2017/08/18 13:01
廢棄醫院拍戲出事 女星慘遭民初阿婆鬼壓床 廢棄醫院拍戲出事 女星慘遭民初阿婆鬼壓床
2017/08/18 12:59
心疼孩童遭猥褻 伊能靜「5請」呼籲別散布照片 心疼孩童遭猥褻 伊能靜「5請」呼籲別散布照片
2017/08/18 10:30
女星開餐廳慘遭設局 負債百萬揪不出合夥人 女星開餐廳慘遭設局 負債百萬揪不出合夥人
2017/08/18 12:04
高衩泳裝深V到肚臍 最辣星二代D奶炸裂 高衩泳裝深V到肚臍 最辣星二代D奶炸裂
2017/08/18 11:19
「千年一遇美少女」發福沒星味 遭看衰3年消失演藝圈 「千年一遇美少女」發福沒星味 遭看衰3年消失演藝圈
2017/08/18 15:59
日本寫真界蹦出神級新人 「真人版峰不二子」G奶拉客 日本寫真界蹦出神級新人 「真人版峰不二子」G奶拉客
2017/08/18 13:28
曾客串《星戰7》？丹尼爾克雷格全招了 曾客串《星戰7》？丹尼爾克雷格全招了
2017/08/18 12:07
山豬臉書「拐未成年少女」？ 吳宗憲：親眼看到！ 山豬臉書「拐未成年少女」？ 吳宗憲：親眼看到！
2017/08/18 11:59
憶起與黛妃的最後一通電話 威廉與哈利王子懊悔抱憾終生 憶起與黛妃的最後一通電話 威廉與哈利王子懊悔抱憾終生
2017/08/18 14:04
潘瑋柏重拾VJ身分 自爆心酸史遭罵「長得醜」 潘瑋柏重拾VJ身分 自爆心酸史遭罵「長得醜」
2017/08/18 14:30
白冰冰自爆6天2次 太硬塞在洞口卡住 白冰冰自爆6天2次 太硬塞在洞口卡住
2017/08/18 19:15
陳柏霖戴假髮太嫵媚 網友認不出誤會公開戀情 陳柏霖戴假髮太嫵媚 網友認不出誤會公開戀情
2017/08/18 15:11
簡廷芮三姊妹顏值破天際 網讚「爸爸上輩子拯救世界」 簡廷芮三姊妹顏值破天際 網讚「爸爸上輩子拯救世界」
2017/08/18 15:16
（影音）D奶波神當街掌摑19巴 男星跪地成奴隸獸 （影音）D奶波神當街掌摑19巴 男星跪地成奴隸獸
2017/08/18 13:13
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.