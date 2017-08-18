（影音）漫威影集躍上IMAX首播 導演搶曝彩蛋

《異人族》為忠於原著拍攝，派出「真人版漫威百科」坐鎮。（IMAX提供）〔記者盧家豪／台北報導〕漫威《異人族》改編自漫威旗下同名作品，由漫威、ABC電視和IMAX聯手打造。為呈現《異人族》浩翰場景，IMAX更特地打造全新專屬廣角鏡頭讓導演盡情發揮才華。此外劇組更請來有「真人版漫威百科全書」之稱的達人顧問，令台詞、角色跟劇情都能與完整地與漫威宇宙連結，相當用心。

導演羅伊羅尼透露，《異人族》不僅與另一部漫威影集《神盾局特工》有所連結，更將出現其他漫威作品的彩蛋，「整個拍攝過程中都有漫威的執行人員待在現場，這個人對於整個漫威系列宇宙瞭解甚深，他會確保我們做的任何事情，無論台詞或是動作場景，都能夠與這個宇宙中的其他故事、影集、漫畫、電影中的其他角色配合。」至於彩蛋還跟哪部作品有連結，羅伊羅尼笑說：「我不能說詳情，會被漫威殺死。這部分就要靠大家自己去發掘了。」

《異人族》敘述數百萬年前在地球進行的一連串基因改造實驗所創造出的超人類種族，因躲避人類追殺而不斷遷徒，而在這次的故事中，異人族因皇室政變而從建立在月球上的首都-阿提蘭城逃往地球。《異人族》首集將於9月1日全台IMAX影廳搶先上映。